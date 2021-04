Co si pod saunovými rituály má představit člověk, který o nich nikdy neslyšel?

Je to označení pro řízené saunování za asistence saunéra, které má za cíl pobavit, zpestřit pobyt v sauně, ale i zvýšit jeho efekt. Saunér zde funguje jako jakýsi moderátor, průvodce saunováním, někdy se také říká, že rituály jsou jako divadlo v sauně, což je výstižné. U nás ve Wellness Horal jsme byli druhým tuzemským relaxačním centrem, které s pravidelnými saunovými rituály začalo již v roce 2011. Dnes jsou pro mnoho lidí hlavním důvodem, proč k nám do Velkých Karlovic opakovaně jezdí. Rituály provádíme osmkrát denně, při Saunových nocích každou první sobotu v měsíci až dvanáctkrát, čímž jsme v tuzemsku ojedinělí.

Jak dlouho saunový rituál trvá a kolik se ho může najednou účastnit lidí?

Délka se odvíjí od toho, jací návštěvníci se na rituál sejdou a jak během něj reagují. Pokud většinu tvoří začátečníci, což si zjišťujeme už při jejich příchodu, bývá to deseti minut. Jinak může rituál trvat třeba i patnáct minut, to záleží na možnostech saunéra. Počet hostů je omezen prakticky jen velikostí sauny. U nás ve Wellness Horal největší sauna pojme až padesát lidí. Ale byl jsem už i v saunách, třeba v Německu, kam se vejde až 200 lidí.

Co všechno saunér při rituálu provádí?

Nejprve hosty přivítáme, zopakujeme základní pravidla saunování, představíme připravenou vonnou esenci a tělové peelingy, poté se dveře zavřou a začíná to hlavní: samotný rituál. Při něm poléváme horké kameny vonnými esencemi a následně víříme vzduch ručníky a prapory pro intenzívnější pocit horka a lepší pocení, nejčastěji ve třech kolech. Existují různé techniky točení a mávání ručníkem, které nejen působí efektně, ale současně umožňují tvořit takzvaný parní náraz – tedy „poslat“ horký vzduch přímo na tělo hosta. Po prvním kole rozdáváme hostům peeling pro potírání těla. Součástí vystoupení je reprodukovaná hudba, využívají se i světelné efekty…

Jaké produkty se přitom používají?

Pro polévání horkých kamenů používáme vodu a v zimě sníh, do nichž přidáváme vonné esence – různé vonné oleje, které jsou připravovány speciálně do saun tak, aby i při vyšších teplotách byly cítit příjemně a „nepřipalovaly“ se. Pro tělové peelingy využíváme běžně dostupné suroviny – med, jogurt, kávu, sůl… Velmi oblíbený je med s mletou kávou, kdy med se v horku stává zcela tekutým a mletá káva funguje jako skvělý peeling. Máme i jednu specialitu, kterou jsme si vymysleli sami pro naše Wellness Horal – valašský rituál, při němž používáme do vonné esence slivovici a do peelingu med s jalovcem, tedy tradiční regionální suroviny. I ten je hodně populární. Ostatně kdo by neměl rád vůni švestek a slivovice?

Teplota v sauně je přes 90 stupňů, co to dělá s tepem, dechem a tlakem? Jak dlouho tělo takhle vysokou teplotu vydrží a jak reaguje na následné zchlazení?

Když vstoupíte do sauny, začne se zvyšovat teplota vašeho těla. Organismus na to reaguje tak, že se snaží tělo aktivně ochlazovat. Při tom se zintenzívní činnost srdce, zvýší se tepová frekvence a stoupá tlak, pokožka se prokrvuje, což je viditelné i navenek zčervenáním, a vy se začnete potit, díky čemuž se z těla vyplavují různé škodlivé látky. Následné prudké ochlazení těla donutí cévy, aby se zase stáhly a krevní oběh se vrátil do normálu. Saunování startuje biologické pochody, které působí pozitivně na imunitu. V mozku se vyplavují endorfiny, saunování také uvolňuje svaly, což je skvělou přípravou na následnou masáž. V neposlední řadě přispívá k dlouhodobému hubnutí, zlepšuje kondici vašeho srdce. Saunování je prospěšné pro všechny tělesné orgány a posiluje obranyschopnost. Pokud se ptáte na dobu, po kterou setrvat v sauně, velmi záleží na pocitu každého návštěvníka. Nemělo by to ale být déle jak dvacet minut.

A co děti?

Zvláštní kapitolu představuje saunování dětí. U nich se doporučuje nižší teplota sauny kolem 60 stupňů, kratší pobyt v délce maximálně osmi minut a ochlazování vlažnou sprchou, zvlášť pokud se saunováním dětí teprve začínáte. Ve Wellness Horal máme první hodinu a půl každý den přizpůsobenou malým hostům, kdy sauny jedou na menší teplotu. Pořádáme také dětský saunový rituál, který je výrazně kratší, a za jeho absolvování děti odměňujeme diplomem. To je pro ně velká motivace.

Stává se, že někdo musí rituál opustit, protože to nezvládá?

Ano, to se stává nejen začátečníkům, ale i pravidelným návštěvníkům. Vždy se může stát, že máte den, kdy vám rituál prostě nesedne, ovlivní vás stres, špatná nálada, fyzická nepohoda… Odejít ze sauny během rituálu není žádná ostuda. Naopak vždy na začátku rituálu hosty vyzýváme, aby se kdykoli neostýchali odejít. Bezpečí a dobrý pocit ze saunování jsou nejdůležitější.

Co následuje pro návštěvníky po ukončení saunového rituálu a opuštění sauny?

V první řadě je třeba se osprchovat, smýt ze sebe nečistoty a zbytky peelingu. Teprve potom může následovat vstup do ochlazovacího bazénu. A po něm minimálně patnáctiminutový odpočinek na lehátku, doplnění tekutin a vitamínů, třeba v podobě ovoce. U nás ve Wellness Horal mají hosté stále k dispozici vodu s bylinkami a citrusy, při saunových nocích pro ně chystáme i drobné občerstvení – ovoce nebo třeba sýry a klobásky.

Práce s ručníkem v tak vysokých teplotách a vlhku je určitě fyzicky velmi náročný výkon. Jak se na něj saunér připravuje a jak dlouhá přestávka je potřeba před dalším ceremoniálem?

Nebudu zastírat, že je to náročné a tuto profesi nemůže dělat každý. Na rozdíl od návštěvníků, kteří celou dobu sedí na lavicích, jsou saunéři neustále v pohybu, který je v horku obtížný. Navíc téměř celou dobu stojíme a jsme tak vystavení maximálním teplotám, který se drží u stropu sauny. Je to vše o zvyku, tréninku… Samozřejmě i my pak musíme mít dostatečný odpočinek, po rituálu máme pauzu minimálně půl hodiny. Denně každý z nás provede maximálně pět rituálů, během dne se u nich střídáme ve dvou až třech lidech. Aktuálně u nás pracuje na plný úvazek šest saunérů a k tomu dva brigádníci.

Saunový rituál by měl člověk prožívat všemi smysly. Proto je jeho součástí i kostým saunéra, vonné esence a doprovodná hudba. Podle čeho se vybírají a co by měly splňovat?

Toto vše je na kreativitě saunéra. Hudbu, vůně, kostým i celkovou dramaturgii rituálu si tvoří sám. Jen volba vůní má určitá pevná pravidla. Střídáme je podle počasí, denní doby. Zhruba do 16 hodin volíme energizující vůně, zpravidla citrusové, a vpodvečer pak vůně s dřevitými tóny na zklidnění. Střídáme až třicet druhů vonných esencí.

Saunéři Wellnessu Horal jsou velmi úspěšní i na Mistrovstvích ČR v saunovacích rituálech. Čím to je? Kde ve světě jsou nejlepší saunéři, od nichž se můžete nechat inspirovat?

Za průkopníky jsou považováni Rakušané a Němci. Později se rituály rozšířily i do dalších zemí, kde mají silnou tradici wellness centra a wellness hotely. My jsme v počátcích sbírali inspiraci v Rakousku a Itálii. Velmi nám v tom pomohly jak návštěvy zahraničních wellness center, tak i soutěže saunérů v České republice, kam pořadatelé pravidelně zvou špičkové hosty ze zahraničí. Máme ze soutěží i několik titulů, ale v poslední době už se jich tolik neúčastníme. Jde o časově náročné akce, které nelze příliš skloubit s běžným provozem našeho centra.

Hosté vašeho resortu relaxují v sauně. Jak relaxují saunéři?

Pro mě osobně je nejhezčím relaxem dobrý pocit z rituálu. Když vás hosté na závěr ocení potleskem a poděkují za zážitek, únava z vás hned spadne. Jinak samozřejmě také rádi relaxujeme v saunách, toho se člověk nikdy nenabaží a rádi chodíme i na rituály našich kolegů, abychom si to užili s čistou hlavou. Já sám si dokonale odpočinu třeba tím, že si po rituálu zajdu na venkovní terasu a užívám si krásu přírody Beskyd, kterou jsme obklopení. Procházka nebo výlet na kole jsou u nás opravdový relax a balzám na duši.

