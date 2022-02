Kohouti v Novém Bydžově rozhodli o osudu zápasu hned v první třetině, kdy ze svého drtivého startu vytěžili čtyřgólové vedení, které bylo pro další průběh klíčové. Úvodní perioda byla na patnáct minut přerušeno poté, co se rozsypalo plexisklo, nicméně na aktivitě Kohoutů tato nucená pauza neubrala. Teprve za stavu 0:4 se v prostřední třetině domácí trochu oklepali a snížili na rozdíl dvou branek, ovšem soupeř nepustil střetnutí zpod kontroly a další zásahy Augustina se Semorádem byly razítkem na druhý bod Kohoutů do série. Závěrečná korekce Stadionu byla jenom z rodu kosmetického. „Do utkání jsme výborně vstoupili. Hráči dostali detailní video informace ke hře soupeře, zadané úkoly velmi dobře plnili. Po technické přestávce jsme polevili, soupeř měl nebezpečné rychlé protiútoky, ale závěr naše mužstvo zvládlo,“ pochvaloval si na klubovém webu trenér Kohoutů Pavel Rohlík. Česká Třebová zdárně plní roli největšího favorita krajské ligy a v neděli může rozhodnout o postupu do finále.