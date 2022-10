Dynamo však dlouho na vyrovnání nečekalo. Pardubice taktéž proměnily přesilovou hru. Zdráhal našel přihrávkou Endála, který se v zakončení nemýlil.

Jako by se do východočechů nalila živá voda. Do šancí se dostal Zdrahál či Herčík, ale gólman Huf vždy byl pozorný a domácí do náskoku nepustil.

Naopak Zlín šel ve druhé třetině opět do vedení, když se podruhé trefil Hejcman.

Následně ale z levého kruhu srovnal skóre Rouha. Zlínští hokejisté ovšem z Chrudimi chtěli odjet s plným počtem a také tomu tak bylo.

Pardubice udělaly lacinou chybu při vyhození puku a toho využil Frömel – 2:3.

Třetí část branku nepřinesla a Dynamo tak na domácím ledě těsně padlo.

David Havíř (HC Dynamo Pardubice): „Z naší strany velice slušná první třetina, měli jsme dobrý pohyb, byli hodně na kotouči a kluci hráli, co měli. Zase jsme měli problém ve druhé třetině, nevyhazujeme kotouče, jsme ve špatných prostorech. Paradoxně vyrovnáme, dnes jsme i dobře sehráli přesilovky, a v dalším střídání inkasujeme po dvou hrubicích v obraně. S takovým soupeřem, jak jsem klukům říkal, malé věci dělají zápas. To se nám dnes proti soupeři takového kalibru nepovedlo, ale budeme pracovat dál.“

HC Dynamo Pardubice B – PSG Berani Zlín 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Branky: 8. Endál (Zdráhal, Kaut), 38. Rouha (Bučko) – 4. Hejcman (Kubiš, Ondráček), 34. Hejcman (Illéš), 39. Frömel (Gago). Rozhodčí: Cabák, Čáp – Kokrment, Horažďovský. HC Dynamo Pardubice B: Nečas (Kadlc) –Hrádek, Zdráhal, Nedbal, Kaštánek, Bučko, Drtina, Oliva – Rouha, Kaut, Lichtag –Endál, Herčík, Půhoný – Kulhánek, T. Zeman, Pochobradský – Pavlata, M. Machač, Hajný. PSG Berani Zlín: Huf (Kašík) –Suhrada, Zbořil, Husa, Gazda, M. Novotný, Bartko, Talafa – Apolenář, P. Sedláček, Mrázek –Kubiš, Chludil, Ondráček – Köhler, Hejcman, Illéš – Luža, Gago, Frömel.