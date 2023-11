Adam Musil pálil a byl jedním ze strůjců postupu: Zaslouženě jdeme dál

Mezi smetánkou. Dynamo se probojovalo do čtvrtfinále Ligy mistrů. Jak krásně to pro pardubické fanoušky zní. Nutno říct, že Východočeši měli pořádně náročného soupeře. V osmifinále museli přejít přes Ilves Tampere, což se nakonec po vítězství 3:1 a remíze 2:2 podařilo. Jednou brankou se na nerozhodném výsledku podepsal i Adam Musil, pro kterého to po vleklém zranění je další pořádná vzpruha.

Adam Musil šikovně tečoval střelu a stal se jedním ze dvou úspěšných střelců v zápase s Ilves Tampere. | Foto: HC Dynamo Pardubice