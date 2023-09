ANKETA: Kdo potáhne Dynamo za vysněným titulem? V kabině tipují kapitána Sedláka

VIDEO/ Je to tady! Dynamo vstoupí proti Litvínovu do nového ročníku Tipsport extraligy. Po loňské sezoně, kdy Pardubice vybojovaly bronzové medaile, je ještě větší hlad po úspěchu. Aby ne… Tým přebral pověstný "Buldok" Václav Varaďa, který se v nadsázce spokojí jen se zlatou medailí. V cestě za touto metou by mu měli pomoct jeho svěřenci. Jedním z horkých kandidátů na to, kdo potáhne Dynamo za titulem, rozhodně je Lukáš Sedlák. Posila z NHL se po svém příchodu chytla a během necelé půl sezony se vyšvihl mezi top hvězdy ligy. Pardubická kabina se shodla, že právě nový kapitán Východočechů bude nejlepším střelcem týmu. Koho tipujete vy?

Lukáš Sedlák po svém příchodu do Pardubic učaroval svými výkony nejen fanoušky Dynama. | Foto: Ladislav Adámek