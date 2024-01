Hořká premiéra. Tu si zažili v pardubickém dresu hned dva hráči. Jeden, konkrétně Lukáš Sedlák, jako střelec svého prvního hattricku a druhý, Vít Macek, při svém prvním startu v hlavním týmu Dynama. Pozitiva ze střetnutí však přebila negativa. Východočeši vedli ve Winning Group Areně čtyřbrankovým rozdílem, ale ten ve třetí třetině pomalu ale jistě zmizel. Malou náplastí pro hosty nakonec byla branka Martina Kauta, který zařídil zisk druhého bodu a Pardubice tak porazily v prodloužení Kometu 6:5.

Šestnáctiletý Vít Macek hodnotí svoji extraligovou premiéru v pardubickém dresu. | Video: HC Dynamo Pardubice

Vše vypadalo naprosto růžově. Dynamo po prvních dvou třetinách v Brně vedlo čtyřbrankovým rozdílem a nic nenasvědčovalo, že by Východočeši měli na jihu Moravy zaváhat. Povedený výkon na konci druhého dějství navíc korunoval pardubický kapitán Lukáš Sedlák, který si připsal svůj vůbec první hattrick v Tipsport extralize.

"Já vždy říkám, že to je jedno, kdo ty góly dá. Jsem ale samozřejmě rád, protože jsme to i díky těmto brankám dotáhli do vítězného konce. Je ale třeba říct, že se to ke mně dvakrát dobře odrazilo, hrálo tam roli i štěstí," říkal po zápase Lukáš Sedlák.

Pohádku vystřídal horror. Dynamo bralo výhru "až" v prodloužení

Po dvou pozitivních dějstvích ale přišla tragická třetí třetina. Kometa se vrhla do útoku a skóre během dvaceti minut vyrovnalo.

"Asi jsme si mysleli, že to půjde samo, ale tak to nebylo. Napadali nám tam hloupé góly, protože jsme dělali zbytečné chyby. Bylo to těžké i psychicky. Vše se od nás odráželo. Naše chyby pramenily z našeho nedůrazu a nepřipravenosti. To se nesmí stávat," uvědomuje si pardubický kapitán.

Malou náplastí na třetí dějství bylo prodložení, které svěřenci trenéra Varadi zvládli na výbornou. Druhý bod z brněnské půdy vystřelil svému týmu Martin Kaut.

"Samozřejmě výhru bereme, protože každá výhra se počítá. Je i důležité, že jsme po tom průběhu třetí třetiny to dotáhli do vítězného konce. Je ale třeba si uvědomit, že to co si řekneme v kabině, musíme ukázat i na ledě," upozorňuje.

První centr pardubického týmu také zhodnotil výkon svého spoluhráče Víta Macka, který nastoupil ve svých šestnácti letech k premiéře v Tisport extralize.

"Já si myslím, že ví jak se hraje hokej. Odehrál výborný utkání a vůbec se neztratil. Je super, když někdo takhle mladej dostane příležitost v takovým věku si zkusit seniorský hokej. Snad mu to pomůže a posune ho to dál," dodává Sedlák.

Hodnocení trenéra HC Dynamo Pardubice, Václava Varadi: "Myslím si, že jsme hráli dobrý hokej a byli produktivní, ale třetí třetina nám nevyšla. Domácí chytli ve třetí třetině vítr do plachet, byli cítit a ze zápasu, který jsme kontrolovali, udělali vyrovnanou partii. Ačkoliv jsme ztratili 1 bod, teší nás, že jsme 2 získali. Tady je těžké vyhrát."