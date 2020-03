Pouze jeden gól. Zkrátka ještě jeden získaný bod a mohlo být pohledem Dynama jasno již po předposledním kole. V záchranářské hře ovšem stále zůstávají tři týmy. Pardubice, Litvínov a Kladno.

Hokejisty Pardubic hnala za vítězstvím nad Spartou vyprodaná enteria arena. Situace Dynama se měnila i v závislosti na dalších výsledcích Kladna a Litvínova. Před prodloužením bylo v Pardubicích jasno. Když získá bonusový bod Dynamo, bude zachráněné.

„Velmi nás to mrzí, protože jsme byli připraveni zápas zvládnout a mít už klid. Bohužel musíme bojovat až do posledního utkání,“ uvedl pardubický brankář Pavel Kantor.

Plány Dynamu překazil útočník Lukáš Pech, který byl na začátku sparťanské akce během prodloužení. „Pecháček to projel a vystřelil na lapačku. Mrzí mě, že jsem to neudržel. Vytáhl jsem to krajem, ale pak tam byl ještě hráč a šmudlou po ledě to tam dal. Já už jsem byl mimo,“ popisoval Kantor.

Oba brankáři v utkání podali skvělé výkony. Matěj Machovský v brance Pražanů si připsal ještě o deset zákroků více než Kantor. Spartu podržel v důležitých okamžicích, kdy Pardubičtí v poslední desetiminutovce mohli rozhodnout.

„Šance byly na obou stranách, ve třetí třetině jsme měli dvě loženky, bohužel nám to tam nepadlo. Kýžený bod v prodloužení jsme nezískali, tak jedeme dál,“ konstatoval Michal Mikeska, asistent trenéra Pardubic.

Kantor v pardubické brance chytal již šestnáctý zápas v řadě. „Mně se chytá dobře celou dobu, ale Machy taky chytal výborně. Bavili jsme se před zápasem, že dvakrát chytal proti nám a my jsme mu dali jen jeden gól. Zase se nám to nepovedlo, na jeden gól se těžko vyhrává,“ poznamenal osmadvacetiletý brankář Dynama.

Pardubičtí byli jen bod od extraligové jistoty i pro příští sezonu. A stejný bod potřebují i v posledním kole. Pak by je už nemusel zajímat výsledek utkání Litvínov – Kladno.

„Jedeme už pár týdnů na krev. Je to náročné fyzicky i psychicky. Můžeme se odrazit od toho, že výkony jsou dobré a body sbíráme,“ prohlásil kapitán Jan Kolář.

O tom, koho postihne přímý sestup, se rozhodne až v poslední možný den. „Je to na palici. Už jsme to mohli mít hotové i dříve. Snad to budeme mít v pátek,“ dodal Kantor.

.Dynamo pojede v pátek do Brna s tím, že potřebuje bodovat. „Máme to ve svých rukách, potřebujeme udělat poslední krok,“ potvrdil Kolář. Výchozí situace je jasná, i přesto stále hrozí jedna varianta, která může poslat Dynamo do první ligy.

Vyvrcholení celé sezony se odehraje v pátek, kompletní 52. kolo základní části začíná v 18 hodin. Na místě, kde Pardubice slavily svůj poslední mistrovský titul, potřebují nyní získat pojistku k extraligové příslušnosti.

Pardubické varianty pro poslední kolo

Od jistoty záchrany v elitní soutěži dělí pardubické hokejisty jeden bod. Když ho v Brně získají, nemusí se ohlížet na zápas Litvínov – Kladno. Pokud by Kladno v tomto duelu prohrálo, sestoupilo by i v případě, že Pardubice na Moravě nezískají ani jeden bod.

Pozor! Stále je tu jedna možnost, která může poslat Dynamo dolů. Za předpokladu, že Pardubice v Brně prohrají v základní hrací době a zároveň Kladno vyhraje v prodloužení nebo na nájezdy v Litvínově (za dva body).

Oba celky ze vzájemného duelu ovšem výsledek Pardubic zajímat nemusí. Kdo v přímém souboji vyhraje, tak se zachrání.