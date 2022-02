Ještě v minulé sezoně bylo basketbalové derby o krále Pardubického kraje ve znamení bojů v Kooperativa NBL. V současné sezoně už to neplatí, Beksa v nejvyšší soutěži osaměla a Tuři se přesunuli o stupeň níž. V první lize ale kralují a po právu jim ve skupině Východ patří první místo a to potvrdili i v 18. kole. V něm je na Dukle čekala „mladá Beksa“, kterou lze označit jako překvapení soutěže a zaslouženě postupuje do nadstavbové části z pátého místa.