Úspěšný vstup do turnaje. První den Letních hokejových her vyšel hokejistům B týmu Dynama Pardubice na jedničku. V úvodním semifinále na ně čekal polský tým Jastrzebie GKS, který porazili 4:1. V dnešním finálovém zápase, který se hraje od 18. hodin, se potkají se Zlínem, který si v semifinále poradil s Kolínem.

Pardubičtí hokejisté postoupili na domácích Letních hokejových hrách do finále. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Dynamo Pardubice B - Jastrzebie GKS 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 16. Žalčík (Herčík), 25. Žalčík (Rákos), 32. Bukač (Kaplan), 50. Rákos (Hrníčko, Žalčík) – 28. Urbanowicz (Bernhards). Vyloučení: 6:3. Využití: 2:1. Diváci: 348. Průběh utkání: 2:0, 2:1, 4:1. Dynamo Pardubice B: Honzík (Vomáčka) – Zdráhal, Bučko, Kaštánek, Bukač, Voženílek, Kubíček, Tvrdík – Hrníčko, Rákos, Žalčík, Kaplan, Kaut T., Lichtag, Herčík, Mikyska, Rouha, Pochobradský, Zeman, Paleček. Jastrzebie GKS: Lacković (Miarka) – Viinikainen, Kolusz, Urbanowicz, Arrak, Paš, Kostek, Bagin, Kopta, Starzyński, Izacky, Wajda, Górny, Bernhards, Kielbicki, Rajamaki, Kameneu, Martiška, Palaczyk, Jarosz, Zajac.

Enteria arena již tradičně hostí Letní hokejové hry. Hlavní tým ale nahradila rezerva a rozhodně se za svůj výkon nemusí stydět. V prvním zápase si s přehledem poradila s polským soupeřem a dnes od 18. hodin si zahraje finále.

Od úvodních minut se hrál ofenzivní hokej, který bavil přítomné diváky. Dynamo se po celý zápas mohlo spoléhat na nedisciplinovanost svého soupeře. V první třetině tuhle výhodu využil Lukáš Žalčík, který se mohl spolehnout na přihrávku svého spoluhráče Daniela Herčíka. Další slibné šance vychytal brankář Lacković, který však na začátku druhé třetiny podruhé kapituloval, když ho ranou z vrcholu pravého kruhu překonal opět Lukáš Žalčík.

Dynamo pak přidalo ještě dvě trefy, o které se postarali Bukač a Rákos. Jedinou trefu Jastrzebie zapsal ve druhé třetině Urbanowicz.

Ve finále se potkají svěřenci trenéra Krále se Zlínem, který si poradil s Kolínem po výsledku 4:1.

Jan Starý (HC Dynamo Pardubice B): „Byl to hodně těžký soupeř. Má hráče z různých koutů Evropy. Opravdu kvalitní tým, který měl dobrý začátek, kdy my jsme nezachytili jejich tempo. Pak jsme naštěstí dali ten první gól, který nás uklidnil. Od druhé třetiny se tempo začalo měnit, hra se přelévala spíše na naši stranu. Zvedli jsme pohyb a důraz, díky čemuž jsme měli přesilovky, které jsme proměnili. Kvalitní utkání, nepříjemný soupeř a jsme moc rádi, že jsme to zvládli."