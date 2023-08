Tomu se povedená příprava. Hlavní tým Dynama Pardubice před týdnem zvítězil na turnaji Dolomiten Cup v Itálii. Na své "kolegy" navázali i hokejisté B týmu, když na domácí půdě v enteria areně zvládli oba zápasy Letních hokejových her a tento turnaj tak vyhráli. Svěřenci trenéra Krále museli utkání s Berany Zlín otáčet a nakonec zvítězili 4:2.

Daniel Rákos po vítězství na Letních hokejových hrách. | Video: HC Dynamo Pardubice

Dynamo Pardubice B - Berani Zlín 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 16. Kubíček (Bukač), 55. Rákos (Hrníčko, Herčík), 58. Kaplan (Bukač), 60. Kaut – 4. Kindl (Čáp), 29. Vlach (Werbik, Hrbas). Dynamo Pardubice B: Vomáčka (Honzík) – Zdráhal, Nedbal, Kaštánek, Bukač, Voženílek, Kubíček, Tvrdík, Hrníčko, Rákos, Žalčík, Kaplan, Kaut, Lichtag, Herčík, Mikyska, Rouha, Pochobradský, Zeman, Paleček. Berani Zlín: Huf (Kořének) – Čáp, Mikel, Reidl, Sedlák, Zbořil, Novotný, Hrbas, Husa, Pospíšil, Kindl, Süss, Lang, Vlach, Sodovikov, Novák, Werbik, Sedláček, Huhtela, Köhler, Gago.

Vstup do finálového utkání pardubickým hokejistům nevyšel. Během druhého oslabení, ve 4. minutě, inkasovali domácí, když se prosadil Denis Kindla. Vyrovnání však přišlo během úvodní části zápasu. Čtyři minuty před koncem první třetiny od modré čáry poslal puk na bránu Martin Kubíček, který i díky dobře clonícímu spoluhráči poslal kotouč až do sítě.

Hned po pauze mohl otočit vývoj Rákos, jenže trefil pouze brankovou konstrukci. A tak šli do vedení znovu Berani. V polovině zápasu se prosadil po teči v předbrankovém prostoru Roman Vlach. Vedení 2:1 držel Zlín i přes řadu vyloučení, až do 55. minuty, kdy se z mezikruží trefil Daniel Rákos.

Zlín šel následně opět do čtyř a těsně před vypršením trestu se Dynamo radovalo z gólu. Bukačovo nahození usměrnil mezi tři tyče Robin Kaplan, čímž otočil vývoj zápasu. Berani v závěru usilovali o vyrovnání při hře bez brankáře, tu však Pardubice ubránily a gólem na 4:2 pečetil výhru Tomáš Kaut.

Dynamo tak po obratu oslavilo vítězství na Letních hokejových hrách.

Richard Král (HC Dynamo Pardubice B): „První třetina nebyla z naší strany dobrá, chybělo nám takové to nasazení, protože Zlín je velice kvalitní tým, v minulé sezoně hrál baráž o extraligu, měl by být jedním z TOP týmů Chance ligy, takže to pro nás byla obrovská zkouška. Viděli jsme, že bez bojovnosti a naprostého nasazení celého týmu těžko budeme tyto mančafty s celou řadou zkušených hráčů přehrávat. My jsme měli dnes v sestavě devět hráčů, kteří byli ještě před dvěma lety nebo loni junioři, což je obrovsky znát. Dokázali jsme se dostat do zápasu, měli jsme tam zblokované střely, tým se dostal do euforie, kdy poté začal hrát opravdu výborně a v závěru jsme využili přesilovky, které rozhodly.“