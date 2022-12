Branky: 15. Luža (Hejcman, Köhler), 40. Bartko (Illéš, Kubiš) – 2. Pochobradský (M. Machač, Zdráhal), 58. Kaut (Nedbal, Urban), roz. nájezd Belluš. Rozhodčí: Skopal, Micka – Polák, Komínek. Diváci: 1942. Vyloučení: 6:4. Využití: 1:2. Berani Zlín: Kašík – Suhrada, Kachyňa, Talafa, Bukač, Zbořil, Bartko – Ondráček, Honejsek, Mrázek – Kubiš, Kindl, Illéš – Köhler, Hejcman, Pospíšil – Zabloudil, Gago, Luža. Dynamo Pardubice: Klouček – Nedbal, Zdráhal, Chabada, Drtina, Hrádek, Sýkora – Belluš, Kaut, Lichtag – Urban, P. Machač, Půhoný – M. Machač, Zeman, Pochobradský – Kaplan, Herčík, Rohlík.

To, že by mohli Pardubičtí brát body se zdálo už od úvodních minut. Ve třetí minutě totiž Zdráhal napřáhl ke střele a jeho střelu následně tečoval Pochobradský. Domácí zazlobili v šesté minutě, ale brankář Klouček udržel skvělým zákrokem svoji nulu.

Vyrovnání ale i tak přišlo. Přečíslení dva na jednoho na sebe vzal Luža a tvrdou střelou překonal Kloučka - 1:1.

Zlín ve druhé části zlepšil výkon a díky trefě Bartka šel dokonce do vedení. Dynamo si muselo na druhou trefu v utkání a tolik důležité vyrovnání počkat až do osmapadesáté minuty, kdy Kaut využil dokonalou tečí přesilovou hru.

V prodloužení vyznávaly oba týmy spíše defenzivní taktiku a utkání tak dospělo do samostatných nájezdů, kde rozhodla paráda Martina Belluše, který si přikopl puk bruslí a následnou střelou nedal Kašíkovi šanci.

B tým tak po pěti porážkách v řadě poznal chuť vítězství a v tabulce se přiblížil třináctému Kolínu.

David Havíř (HC Dynamo Pardubice): „Pro nás to byla těžká situace. Měli jsme sérii proher a ve Zlíně jsme neměli co ztratit. Měli jsme dobrou první třetinu a výborný vstup do utkání. Známe sílu soupeře a bohužel gól na 2:1 na konci druhé třetiny nás poté trošku položil, pořád jsme ale věřili, že to můžeme zlomit. Naštěstí jsme dostali dvě přesilovky a dvě minuty před koncem jsme jednu zužitkovali. Prodloužení a nájezdy už byly vabank. Musím ale hráčům poděkovat, dva body ze Zlína jsou skvělé."