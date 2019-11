Pohledem pardubického diváka to bylo střelecké trápení. Mizérie Dynama pokračovala i v utkání 20. kola hokejové extraligy. V závěru první třetiny měl nadějnou příležitost Ondřej Machala, jenž se vrátil do pardubické sestavy, ale zblízka brankáře Čiliaka nepřekonal.

Dynamu to nevycházelo ani v přesilovkách. V prostředním dějství hráli domácí hned čtyřikrát v početní výhodě, jenže neskórovali. Čiliak si poradil i se střelou Hovorky, Zlínští se celkem bez problémů ubránili.

A ve své druhé přesilovce navíc Berani skórovali. Ve 40. minutě dostal přihrávku Štěpán Fryšara, jenž prostřelil gólmana Kacetla. Pardubičtí ještě zkusili trenérskou výzvu kvůli pohybu zlínského útočníka na brankovišti, ale gól platil.

Zlín svou výhru potvrdil trefou do prázdné branky, když hráli domácí v závěru utkání bez brankáře. Pardubické hokejisty vyprovázel do kabiny pískot.

„Zápas se rozhodoval v přesilovkách. Měli jsme jich dost, musíme je proměnit. Přišel trest, přesilovková trefa soupeře rozhodla zápas. Bez vstřeleného gólu se vyhrát nedá,“ uvedl pardubický trenér Radek Bělohlav.

Důležité body získal Zlín. „Jsme rádi, že jsme zápas zvládli. Moc pohledné utkání to nebylo, potvrdilo se, jak důležité bylo. Myslím, že jsme si výhru zasloužili díky ubráněným přesilovkám. Těch měly Pardubice hodně, lámalo se to tam. Šlo o to, kdo dá první gól,“ řekl Martin Hamrlík, jeden ze zlínských trenérů.

Pardubice prohrály i třetí zápas po reprezentační přestávce. „Měli jsme tam dost situací pro speciální týmy, celkově máme problém dávat góly. Byla to otázka prvního vstřeleného gólu. Tyto zápasy nejsou jednoduché, ale musíme je zvládat. Každá ztráta je teď znát,“ dodal Bělohlav.

Pardubice - Zlín 0:2

Fakta - branky a nahrávky: 40. Fryšara (Nosek, Claireaux). 59. P. Sedláček (Kubiš). Rozhodčí: Hejduk, Šindel – Ganger, Klouček. Vyloučení: 3:6. Využití: 0:1. Diváci: 6794. Třetiny: 0:0, 0:1, 0:1.

HC Dynamo Pardubice: Kacetl – Holland, Eklund, Voráček, Kolář, Zdráhal, Mikuš, Ivan – Tybor, Kousal, Harju – Hovorka, Mandát, Látal – Beran, Blümel, Kindl – Matýs, Pochobradský, Machala.

PSG Berani Zlín: Čiliak – Freibergs, Ferenc, Buchta, Nosek, Hamrlík, Gazda – Köhler, Claireaux, Fořt – Kubiš, P. Sedláček, J. Ondráček – Herman, Honejsek, Šlahař – Dufek, Fryšara, Okál.