HC Vítkovice Ridera - HC Dynamo Pardubice 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Branky: 16. Říčka (Hyka, Vála), 60. A. Musil (Kaut). Rozhodčí: D. Pražák, L. Květoň – V. Lederer, M. Zíka. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 5 325. HC Vítkovice Ridera: Klimeš (Dolejš) – Mikuš, Raskob, Prčík, Gewiese, L. Kovář, Zeleňák – Bukarts, Chlán, Mueller (A) – Kalus, Krieger, Lakatoš (C) – Fridrich, Šoustal, Razgals – Krejsa, Dej (A), Lednický. HC Dynamo Pardubice: Klouček (Will) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Kolář – Říčka, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Cienciala, A. Musil, Kaut – Mandát, Poulíček (A), Vondráček – Paulovič.