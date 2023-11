Bez gólů to nejde. V hokeji tohle platí dvojnásob. Aktivita, více střel či držení puku v této hře nehraje vlastně žádnou roli. O tom se přesvědčili pardubičtí hokejisté v domácím zápase s Vítkovicemi. S Riderou se Dynamo střelecky trápilo. Z šestatřiceti střel na branku se prosadilo pouze jednou. Utkání tak nakonec dospělo až do samostatných nájezdů, kde se o vítězný nájezd postaral kapitán domácích Lukáš Sedlák a Pardubice tak zvítězily 2:1.

Lukáš Sedlák se velkou mírou podepsal pod dva body pro Pardubice, když na vyrovnávající branku přihrával a v nájezdech přidal rozhodující trefu. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Střelecká aktivita nemusí vždy být rozhodujícím faktorem. O tom se přesvědčili pardubičtí hokejisté už v loňském roce proti Třinci v semifinálové sérii play off Tipsport extraligy. Dost podobný scénář se psal i v první třetině domácího utkání Dynama proti Vítkovicím. Hosté tahali celých dvacet minut za kratší konec, ale byli to oni, kteří šli do vedení. To zařídil, trochu paradoxně, v oslabení Krieger.

Pardubičtí hokejisté ve druhé části na dominanci ještě přidali, ale na branku stále čekali. Ve vítkovické bráně zářil Machovský, který hned několikrát uhasil pořádný požár před jeho bránou. Pro zajímavost, hosté vystřelili poprvé ve druhé třetině na Kloučka až po necelých devíti minutách.

Vyrovnání ale z hokejek domácích přišlo. Nutno říct, že se tak stalo po zatím jedné z nejhezčích hokejových akcí v sezoně. Sedlák v předbrankovém prostoru zpracoval těžký puk a ještě náročnější zadovkou vybídl ke skórování Tomáše Hyku. Ten už neměl těžkou práci a puk dorazil do naprosto odkryté klece - 1:1.

Dynamo mohlo jít zkraje třetích dvaceti minut do vedení, ale Machovský opět kouzlil. Poulíček se dostal po odrazu od tyče k puku a zakončoval do prázdné klece, ale vítkovický gólman na poslední chvíli stihl betonem zabránit pardubickému útočníkovi ve skórování.

Po zbytek třetího dějství se sice Dynamo tlačilo za vítězstvím, ale Vítkovice pozorně bránily a poslaly utkání do prodloužení. V něm hned v první minutě mohl rozhodnout Bukarts, ale Klouček ho skvělým rozklekem nepustil k zakončení. Ten si připsal ještě náročnější dva zákroky v samotném závěru prodloužených pěti minut, kdy vychytal Kaluse. Utkání tak dospělo až do samostatných nájezdů. V nich byli úspěšnější Pardubičtí, když se prosadil Hyka a Sedlák.