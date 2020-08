Už ve skupině pohárové soutěže nastoupil čtyřikrát v první pardubické formaci. Hokejový útočník Dynama Matěj Blümel hraje v přípravě před novým extraligovým ročníkem po boku Roberta Kousala a Radoslava Tybora.

„Abych řekl pravdu, tak jsem to nečekal. Jsem samozřejmě rád, že jsem šanci dostal. Doufám, že nám to s Kousym a s Radem půjde ještě lépe a budeme dávat góly,“ říká dvacetiletý forvard, který se loni vrátil do Pardubic po dvou sezonách v zámořských soutěžích.

Dnes bude Blümel se spoluhráči dohánět dvougólové manko. V úvodním utkání čtvrtfinále Generali Česká Cup totiž Pardubičtí prohráli ve Zlíně 2:4. „Začátek byl dobrý, ale pak nám zápas utekl. Začali jsme hrát až ve třetí třetině, kdy už bylo pozdě,“ poznamenal pardubický útočník.

Čtvrteční zápas začne v pardubické enteria areně začne v 17 hodin. „Věřím, že lidé, kteří mohou přijít, nám pomůžou. Doufám, že budeme hrát jako v předchozích zápasech ve skupině. A zvládneme to,“ prohlásil Blümel.

Motivace je jasná. Mít ze vzájemného dvojutkání lepší skóre než soupeř. Dynamo tak dnes v domácí hale musí hrát o vítězství.

Úkoly, které Blümel v prvním pardubickém útoku má, popisuje následovně. „Rychle napadat a bruslit. A snažit se vybojovat puk pro kluky. Když mi to naopak dají, tak puk dotlačit do branky.“

Srpnový program v poháru se mu zamlouval. „Musím říct, že se mi pohár zatím líbí. Hraje se dvakrát v týdnu, jsme v tempu a dostáváme se do zápasů, abychom byli připraveni na extraligu,“ doplnil útočník Dynama.