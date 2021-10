Během zápasu inkasoval jen jednou, potom si věřil i na nájezdy. A v nich už žádný puk za svá záda pardubický brankář Dominik Frodl nepustil. „Cítil jsme se dobře, měl jsem velké zákroky už v zápase. Snažil jsem se pohodu přenést do nájezdů,“ řekl Frodl po dvoubodové výhře Dynama na ledě Sparty (2:1).

V utkání měl osmadvacet zákroků. Týmu pomohl především na konci druhé třetiny, kdy vychytal Thorella či Chlapíka. V 52. minutě Sparta udeřila, ale naděje Pardubic stále žily.

„V takovém utkání musíte věřit. Před dvojnásobnou přesilovkou jsem si byl téměř jistý, že gól dáme. Takovou smůlu, jakou jsme měli před jejich brankou, to jsem dlouho neviděl. Naštěstí to tam padlo,“ popisoval Frodl.

Druhý bod pak Dynamo získalo v nájezdech, které rozhodl Robert Kousal. Frodla domácí hokejisté nepřekonali. „Načtené jsem je neměl. Ani to nemám rád, že bych se díval, kdo co dělá. Byl jsem prostě v pohodě,“ prohlásil Frodl.

Po obratu bylo v pardubické kabině veselo. Dynamo bodovalo v osmém utkání za sebou. „Jsme výborná parta a tím, že hrajeme o první místo, je to umocněné. To řada hráčů dlouho nepamatuje. I všichni okolo, od rolbaře po šéfa, jsou nadšení. Doufejme, že to bude pokračovat dál,“ dodal pardubický brankář.

Po patnácti odehraných zápasech má Dynamo na kontě 31 bodů. Patří mu druhá pozice za třineckými Oceláři. „Samozřejmě jsem rád, že se týmu daří, ale nemá smysl dělat nějaké soudy, máme za sebou jen první čtvrtinu,“ uvedl obránce Jakub Nakládal.

Už v pátek budou hrát hokejisté Pardubic v Plzni. „Plzeň je šestá, má dobré výsledky. U nich je to vždy těžké, na druhou stranu tam jedeme pro vítězství. Doufám, že k tomu přistoupíme zodpovědně,“ doplnil Nakládal.

Na domácím ledě se Pardubičtí představí až v neděli, kdy hostí Mladou Boleslav.