Vyrazil na zkušenou. Před rokem zamířil na hostování do Českých Budějovic a celou sezonu strávil mimo Pardubice. Brankář MILAN KLOUČEK pomohl Motoru k postupu, ale nejvyšší soutěž si zachytá zase doma. V dresu svého mateřského klubu.

„V Budějovicích to bylo super, mám jen pozitivní ohlasy. Jsem rád, že jsem tam mohl být a zkusil si zase něco jiného. Dá se říct, že jsme celý rok vyhrávali,“ vzpomíná Klouček na předchozí sezonu.

V týmu trenéra Václava Prospala odchytal celkem 35 zápasů. I když na play-off z důvodu pandemie koronaviru už nedošlo, Jihočeši o návrat do extraligy nepřišli. Klouček tak zakončil úspěšnou etapu. Chytal a navíc vyhrával.

„Člověka to vždy baví víc, když se vyhrává. Chci pokračovat na této vlně i v Pardubicích,“ neskrývá.

ZÁPASY? JEŠTĚ DOLADIT DETAILY

V Pardubicích dvaadvacetiletý gólman zahájil přípravu hned na jejím startu. A v srpnu se zase dočkal zápasů. V rámci letního poháru Generali Česká Cupu.

„Důležitý byl první zápas, protože to bylo po dlouhé pauze. Naposledy jsme hráli někdy v březnu. Byl jsem proto trochu nervóznější, jak bude první zápas vypadat, ale v Brně jsme vyhráli. Měl jsem čisté konto, to vás trochu nakopne. Pak už to šlo v rychlém sledu, dostal jsem se do toho. Musím říct, že se cítím dobře,“ říká Klouček.

V pohárových duelech odehráli Pardubičtí dobré zápasy. „Bylo to daleko lepší než klasické přípravné zápasy. O něco se hrálo, došli jsme až do finále, i když za určitých okolností, že se nehrálo semifinále. Myslím, že obraz hry vypadal dobře. Důležité bude to přenést do sezony. Koukám na to jen pozitivně, byly to dobré zápasy,“ uvedl brankář Dynama.

I během přípravy dostal dostatek prostoru, další z gólmanů Pavel Kantor se totiž zotavoval po operaci. Poznával tak staronové spoluhráče a hlavně členy obranných řad, kteří před ním budou nastupovat.

„Už se hrálo v plné sestavě, kromě Stěpana Zacharčuka, který přijel později. Máme zkušené obránce jako Jakuba Nakládala, Jana Koláře. Všichni odváděli super výkony. Mně se za nimi chytalo dobře, snad to je i naopak, že se jim hraje dobře. Musíme doladit nějaké detaily a pracovat na rozehrávce, abychom o sobě věděli. Pomáháme si všichni, i útočníci,“ řekl.

OTRKAL SE A CHCE TO UKÁZAT

Start nové sezony je vždy spojen s očekáváním. „Je samozřejmě důležitý. Musíme navázat na výkony, které jsme předváděli,“ prohlásil Klouček.

Sám gólman se na sezonu těší. „Hlavně chci, aby se tady vyhrávalo. A nebylo to jako v předchozích sezonách, taky jsem si tady něco prožil. Chceme z toho mít radost, to samé chceme dopřát i fanouškům,“ plánuje pardubický brankář.

Během prvoligové sezony zapracoval i na sebevědomí. „To plynulo z toho, že jsme v Budějovicích vyhrávali. Ale chce to zůstat na zemi a pracovat stále na sobě. A myslet vždy na další zápas,“ dobře ví, že především od výkonů se bude vše odvíjet. „Chtěl bych se víc prosadit v extralize, už jsem se trochu otrkal. Chci ukázat, že můžu chytat,“ doplnil.

Proti Zadinovi: Filip byl odmalička někde jinde



Potkávali se v juniorce i dříve v dalších týmech pardubické mládeže. Brankář Milan Klouček a útočník Filip Zadina. Od nové sezony jako soupeři, na setkání došlo už během finálových zápasů letního poháru.



Na ledě Ocelářů čelil Klouček i střelám Zadiny. „Měl snad šest střel. Jeden gól mi tam spadl, což mě trochu mrzelo. Odmalička jsme spolu hráli. Je sice o rok mladší, ale většinou hrál se starší kategorií,“ uvedl Klouček.



Zadina je útočníkem Detroitu Red Wings, ale novou sezonu zahájí v dresu Třince, kde působí jako trenér jeho otec Marek. „Třinec v něm má velkou posilu, Filip byl odmalička někde jinde. Fandím mu, ať se v NHL prosadí. Myslím, že na to má. Tady to prokazuje taky,“ řekl Klouček.



S dalším spoluhráčem z juniorských let se naopak Klouček bude potkávat v jedné kabině. Útočník Martin Kaut začne extraligovou sezonu v dresu Dynama. „Kauly taky udělal velký pokrok. Když jsem tady byl, tak jsme se taky v áčku potkali. Hrál tehdy dobře, ale z Ameriky se vrátil ještě lepší. Je silnější na puku, víc si věří. Myslím, že to je pro nás super posila. Záleží, jak dlouho tady bude,“ dodal gólman Pardubic. Extraliga se těší na zámořské oživení, talentovaní hráči se představí opět doma.