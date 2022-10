Branky a nahrávky: rozh. náj. Zohorna. Rozhodčí: Jeřábek, Hradil – Svoboda, Rampír. Vyloučení: 3:5. HC VERVA Litvínov: Tomek (Godla) –Zile, Jaks, Freibergs, Wesley, Demel, Strejček, Zeman – Hlava, Sukeľ, Š. Stránský – Straka, Estephan, Zdráhal – Kudrna, Gut, Berka –Zygmunt, Helt, Havelka. HC Dynamo Pardubice: Frodl (Will) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, J. Kolář, Hrádek – R. Kousal, Zohorna, Radil –Paulovič, Poulíček, Cienciala – Říčka, A. Musil, Matýs – Koffer, Rákos, Urban.

Utkání začalo vlažně a ani jeden z týmů se po dobu úvodních minut nedostal do žádné vážnější situace. První náznak k povedené příležitosti měli svěřenci exlitvínovského trenéra a současného kouče Pardubic Radima Rulíka. Radil dostal přihrávku na pravý kruh, ale se zakončením poměrně dlouho čekal a Tomek byl na jeho střelu připravený.

Skórovat následně mohl Stránský, když ujížděl osamocený na Frodla. Jeho "střela" projela mezi betony gólmana Dynama, ale puk skončil těsně vedle jeho klece.

Ve druhé třetině mohli jít litvínovští do vedení, ale Jaks v bekhendovém zakončení selhal. Na druhé straně usilovala o skórování Paulovič s Poulíčkem. Druhý jmenovaný ale trefil jen boční síť.

Obrovskou šanci měli hosté v sedmadvacáté minutě. Zohorna se dostal k dorážce před litvínovskou svatyní, ale Tomek se roztáhl a povedeným zákrokem nadále udržel čisté konto.

V samotném závěru druhé části překvapil Frodla litvínovský útočník Kudrna, ten ale jen těsně minul branku hostí.

Třetí třetina se hrála v poměrně vlahém rozpoložení. První velká příležitost totiž přišla až v padesáté minutě. Zile pálil úplně osamocený a Frodl se blýskl neuvěřitelným zákrokem.

Ani jeden z týmů nechtěl zbytečně inkasovat, což bylo poznat do závěrečného hvizdu. Půl minuty před koncem základní hrací doby vypálil dělovku Matýs a mohl být tak jmenován hrdinou utkání, ale rozezvonil pouze konstrukci. Zápas tak došel do prodloužení.

To začalo tak, jak by si nestranný divák představoval. Zohorna získal útočné pásmo, objel branku a snažil se zakončit. Jeho střela však skončila pouze na tyči a do brejku ujížděl Demel. Frodl jeho nájezd ale zlikvidoval. Vzápětí mohl Dvořák střílet do poloodkryté svatyně Tomka, přihrávku však dostal na brusle a k zakončení se tak nedostal. Do konce prodloužení diváci žádnou trefu neviděli a tak se rozhodovalo v samostatných nájezdech. V nich opět zazářili oba gólmani. Až v osmé sérii rozhodl o vítězství, desátou trefou v sezoně, Tomáš Zohorna.