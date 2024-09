S přibývajícím zájmem se mění i organizace kurzu. Novinkou jsou dvě rozdělené skupiny, které usnadní začátek sezony. Noví bruslaři se poprvé postaví na led mezi 18:00 a 18:45. Na úvod budou mít možnost být na ledě i s jedním rodičem, ale po prvních čtyřech lekcích se očekává, že děti zvládnou bruslení samy.

Skupina zkušenějších malých bruslařů, kteří se do klubu připojili už v minulých sezonách, začne svůj trénink po úpravě ledu od 19:00 do 19:45, a to bez přítomnosti rodičů.

Klub žádá rodiče, aby při příchodu do šatny zapsali své děti do připraveného archu – pomůže to organizátorům při výrobě jmenovek.