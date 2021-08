Divákům v pardubické aréně se ukázali všichni noví hráči, kteří Dynamo posílili před nadcházející sezonou. Neplánovaně do branky zamířil v průběhu utkání i Dominik Frodl, jenž v 9. minutě nahradil zraněného Milana Kloučka.

"Nemělo by to být nic vážného, bude to otázka několika dnů. Zvážíme na konci týdne, jestli s námi pojede do Švýcarska, nebo ho necháme odpočívat a vezmeme z Vrchlabí Soukupa," řekl po utkání parubický trenér Richard Král.

Na ledě se odehrávala zajímavá podívaná. V první třetině se dvakrát prosadil Camara, kterému asistovali právě nováčci v sestavě Dynama. První gól vstřelil kanadský útočník po akci Hecla, druhou trefu mu připravil v přesilovce Musil.

Liberec dokázal vyrovnat ve 28. minutě, když během dvanácti vteřin vstřelil dva góly. Vzápětí se poprvé prosadil Musil, jenž přidal další zásah na začátku třetí třetiny. Hosté v přesilovce snížili, ale dvojnásobnou početní výhodu využilo i Dynamo. Hattrick uzavřel Musil.

"Pro diváka to bylo fantastické utkání, na šance asi šedesát ku čtyřiceti. S ofenzívou jsme spokojeni, vytvořili jsme si spoustu šancí, koncovka by mohla být lepší. Z toho pramenily i některé situace dozadu, Liberec měl pár přečíslení. Jinak to byl velice dobrý výkon, nepovedlo se nám poslední oslabení," poznamenal kouč Král.

HC Dynamo Pardubice – Bílí Tygři Liberec 5:3 (2:0, 1:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 12. Camara (Hecl), 15. Camara (Musil, Poulíček), 29. Musil (Rohlík), 42. Musil (Rohlík, Hrádek), 53. Musil (Nakládal) – 28. Jelínek, 28. Ordoš (Najman), 44. Gríger (Najman).

Pardubice: Klouček (9. Frodl) – Košťálek, Mikuš, Nakládal, Robertson, Hrádek, Kolář – Cienciala, Roman, Říčka – Camara, Poulíček, Hecl – Blümel, Musil, Rohlík – Koffer, Anděl, Paulovič.

Liberec: Kváča – Derner, Ivan, Šedivý, Melancon, Kunst, Štibingr – Vlach, Gríger, Zachar – Rychlovský, Jelínek, Šír – Ordoš, Najman, Faško-Rudáš.