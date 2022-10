Branky a nahrávky: 9. Endál, 17. Herčík (Pochobradský, Nedbal), 31. Lichtag (Zdráhal) – 5. Nedvídek (Ouřada), 36. Síla (Rymsha). Rozhodčí: Svoboda, Micka – Beneš, Zídek. Diváci: 436. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Střely na branku: 25:31 (10:8, 5:16, 10:7). Dynamo Pardubice: Klouček – Kaštánek, Zdráhal, Nedbal, Oliva, Tvrdík, Drtina – Rouha, Herčík, Půhoný – Pavlata, Kaut, Lichtag – Endál, Zeman, Kulhánek – Rohlík, Pochobradský, Štetka. Kolín: Soukup – Aubrecht, Kolmann, Naar, Kukla, Rymsha, Pelda – Sklenář, Koukal, Král – Dlouhý, Nedvídek, Ouřada – Jankovský, Matějček, Moravec – Síla, Morong, Lang – Šedivý.

Svěřenci trenéra Havíře neměli vůbec povedený vstup do utkání. Kolín totiž udeřil již v páté minutě z vůbec první střely na bránu. Pardubice na vyrovnání ale dlouho nečekaly. Lukáš Endál využil zaváhání obrany a v úniku se nemýlil – 1:1.

Dynamo následně dostalo šanci na únik i na výsledkové tabuli a to v přesilové hře. Tu však nevyužilo. Těsně po ukončení se ale prosadil Herčík po odrazu – 2:1.

Ve druhé části opět udeřily Pardubice, když Lichtag přesně mířil mezi tři tyče - 3:1.

Kolín ve druhé části utkání sice bojoval ze všech sil, ale dlouhou dobu narážel na výborně chytajícího Kloučka. Hosté se však ještě jednou v zápase trefili. Rymshovu pobídku od levého mantinelu využil na zadní tyči Síla -3:2.

Dynamo si během třetí třetiny již vítězství pohlídalo a po zásluze tak zvítězilo na domácím ledě proti kolínským Kozlům.

Jan Starý (HC Dynamo Pardubice): „Důležité a vydřené vítězství. Bylo to také malinké derby, pro nás to byl těžký zápas hlavně z důvodu psychiky, protože jsme už potřebovali vyhrát za tři body. Soutěž je velice vyrovnaná, takže každý bod se počítá, ale my jsme dnes chtěli urvat všech tři. První třetina byla z naší strany dobrá, ale přišel výpadek v druhé části, kdy jsme dali na 3:1, poté jsme polevili, asi jsme si každý chtěli dát gól a Kolín toho dokázal využít. Zatlačil nás deset minut ve druhé třetině, nenechal nás moc vydechnout a podařilo se mu snížit na 3:2. Přiznám se, že v tu chvíli jsem musel hodně zvýšit hlas. Ale musím říct, že se kluci o druhé přestávce semkli, do závěrečně třetiny jsme vstoupili koncentrovaně a uhráli jsme to parádně rozdílem jedné branky. Nepotřebovali jsme dát gól, podali jsme velice koncentrovaný výkon od první po čtvrtou pětku až po skvělě chytajícího Kloudyho. Pro kluky zasloužené tři body, vydřená výhra a díky Bohu za ni.“