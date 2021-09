Poslední hodiny do očekávaného startu. Hokejová extraliga začíná, Dynamo bude mít premiéru v pátek na domácím ledě proti Plzni. Pardubický klub bude útočit na co nejvyšší pozice.

„Věřím, že mužstvo má sílu a bude patřit k favoritům extraligy. Cíl je medaile. Bez medaile bych to bral jako neúspěch,“ prohlásil Petr Dědek, investor a předseda dozorčí rady.

Ambice pardubického vedení vnímá i hlavní trenér Richard Král. „Tým je postavený, má nějakou sílu. Nebylo by logické si říkat, že chceme hrát třeba o desítku. Může se stát cokoliv, zranění nebo krize, ale celkově bychom na konci sezony o medaili měli hrát,“ uvedl pardubický kouč.

Před sezonou Dynamo přivedlo několik posil. Na východ Čech přišli brankář Dominik Frodl, obránci Jan Košťálek a Dennis Robertson a taky několik útočníků – Adam Musil, Robert Říčka, David Cienciala a Marek Hecl.

Všechny nové hráče trenéři zabudovali do sestavy. „Z pětadevadesáti procent je jasno. Řešíme dva posty, to se ukáže podle stavu Patrika Poulíčka,“ řekl Král s tím, že stoprocentně připravený už je i Robert Kousal.

Dlouhodobě zraněný je pouze Denis Kusý. Kvůli drobnějším patáliím netrénoval brankář Milan Klouček, v pátek nastoupí Dynamo v brance s Dominikem Frodlem.

„Prostor pak budou dostávat oba, nějaký systém najdeme. Máme kvalitní gólmany, sezona bude dlouhá,“ doplnil Král.

Po vydařené přípravě začne v pátek boj o první body. Na zápas proti Plzni naváží souboje s Mladou Boleslaví a pražskou Spartou.

„Výsledkově spokojenost v přípravě byla, ale chceme zůstat nohama na zemi. Čekají nás o level těžší soupeři než na konci přípravy Vrchlabí nebo Krefeld,“ dodal trenér.

Kapitánem pardubického týmu bude opět obránce Jakub Nakládal. „Kluci si to tak vybrali. Budu se snažit, abych pro ně byl oporou na ledě i mimo něj. Není to ovšem jen o kapitánovi. Letos to bude o celém týmu, nikdo vyloženě nevyčnívá,“ uvedl Nakládal.

I on cítí, že ambice Dynama budou v sezoně opět vyšší. „Jsme tady pro to, abychom vyhrávali. Nikdo si nepřišel jen zahrát. Všichni tady jsou vysoce ambiciózní a chtějí zažít pocit vítězství,“ poznamenal kapitán.

Sezona bude jiná i v dalším ohledu. Na stadiony se budou po delší době vracet diváci, Dynamo má kolem 3500 prodaných permanentních vstupenek.

„Celou kariéru hrajeme hokej pro diváky, minulý rok to bylo prakticky před prázdným publikem. Je to obrovský rozdíl. Diváci vás strhnou, atmosféra je pak zcela jiná,“ řekl Nakládal.