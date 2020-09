Šestý hráč. Ne v tomto případě se nejedná o hru bez brankaře, ale o diváky. V Pardubicích jsou již desetiletí nejlepší v republice, a tak se dá říct s nadsázkou, že Dynamo hraje celý zápas přesilovku. Jejich jádro tvoří spolek s názvem Dynamo fans. Jeho předsedou je VÍT VLACHÝ, který pamatuje zápasy Tesly ve federální lize. V současné době má ale zamotanou hlavu z různých opatření a omezení, která zavinil postrach této doby jménem koronavirus.

VYMOHLI SI NA STÁTU VÍCE MÍST

Hokejisté mají vyprané dresy, nabroušené brusle, napařené hokejky. V aréně je vyžehlený led, reklamy svítí. Sezona může začít. Ale pozor, něco chybí. Fanoušci. Nepostradatelná součást pardubického hokeje.

„Na sezonu jsme nachystáni. Připravujeme nová chorea, s transparenty, ale počkáme podle vývoje sezony. Bohužel nás brzdí omezení v souvislosti s virem nevirem. Každý týden se situace může změnit. Nevíme, co nám povolí,“ krčí rameny Vít Vlachý.

Jedno vítězství v sezoně už Dynamo fans dosáhli. Připojili se k výzvě Pusťte nás na hokej. Mimo jiné v ní kritizovali snížení počtu návštěvníků sportovních utkání a žádali zmírnění restriktivních opatření spojených s bojem proti koronaviru.

„Dosáhli jsme dílčího úspěchu. Zvedla se povolená kapacita hlediště na dvojnásobek. Před tím to bylo pět sektorů, teď deset po pěti stech lidech. V Pardubicích tak může na hokej asi pět tisíc lidí,“ poznamenává.

Vedení klubu varuje, že kdo nebude mít permanentní vstupenku, nemusí se na domácí zápasy Dynama dostat.

„Permanentky jsem od klubu nikdy nebral. Můžeme si ale zarezervovat lístky pro naše členy. Deset z nás má povolen vstup do arény v časovém předstihu pro přípravu aparatury, bubnů a chorea,“ vysvětluje.

Na klasický kotel a ústa dokořán při skandování, musí však Dynamo fans zapomenout. Na stadiony se totiž musí v rouškách a také se musí dodržovat rozestupy.

„Na Jižní tribunu nemohou přijít všichni. Za normálních okolností tam je necelých dva tisíce míst k stání, teď tam může již zmíněná pětistovka. Takže se tam nedostanou ani hosté, pro které máme na jihu vchod a užívají bufet i sociální zařízení,“ popisuje trable Vlachý.

Komplikace logicky nastanou i při venkovních duelech.

„Bude to problém skoro všude. Zachrání nás lístky ve volném prodeji. Je pravda, že v některých městech nechodí lidi v takovém počtu jako u nás,“ přemítá Vlachý.

Získat vstupenky je jedna věc, ale jak se k utkání dopravit společně?

„Venkovní výjezdy se v koronavirové době prakticky nedají naplánovat. Náš místopředseda se domlouvá se všemi kluby, jestli by bylo možné někam se dostat. Hromadně to ale zřejmě nepůjde,“ zoufá si.

FANDÍME, MY NEJSME NA BALETU!

Pardubičtí fanoušci si zaslouží velké uznání, že chodí na hokej a povzbuzují svůj tým za všech okolností.

„Máme tady hodně srdcařů. Nicméně v posledních pěti bídných letech lidí dost ubylo. Naštěstí se nabalovali noví, hlavně mladí. Zapojili jsme je a znovu se to rozjíždí. Ještě to není, co to bývalo, ale pořád je to lepší než na ostatních stadionech. Kolikrát si připadáme, jako když lidi přišli na balet,“ směje se a dodává:

„Dostáváme se do stadia, kdybychom chtěli navázat na ty slavnější roky. Chtěli bychom to více zvednout, ještě máme rezervy. Teď je problém, že se na zimák nedostanou, všichni co chtějí. O to to bude těžší. Budeme muset máknout za ně.“

A na slavnější roky by rádi navázali i samotní pardubičtí hokejisté.

„Fanoušci tlačili na město, jak to šlo. Já jsem byl členem komise, která vybírala nového majitele. Zúčastnil jsem se všech jednání. Vybral se nejsilnější partner, který má lidi i prostředky na to, aby to v Pardubicích zase fungovalo,“ říká první muž spolku.

Jak je vidět pardubický fanoušek má důležité slovo. Nemělo by se jej přehlížet.

„Přišli noví lidi, kteří se otrkávají. Přesto už teď je komunikace na hodně dobré úrovni. Na čem se domluvíme, to splní. Pro fanoušky se snaží dělat maximum.

Vážně a co nové logo, které nadzvedlo každého druhého příznivce Dynama?

„To byla jediná a menší kaňka. Chyběl mi veřejný výběr. Hodně fanoušků popudilo, jakým to udělali stylem. Hlavní ale je, aby hráli dobře. Těch znaků jsme už za ty roky prostřídali… Lidi jsou schopni zvyknout si na cokoliv, hlavně když se vyhrává,“ má jasno Vít Vlachý.

Seznamte se: Dynamo fans



JAK VZNIKLI: starý Fan Club dostával od klubu hodně permanentek na sezonu. Ti, kteří je neobdrželi, tak na něj nadávali. Jeho činnost se zastavila a na jeho základech byl před sedmi lety vybudován spolek Dynamo fans. Převzal veškeré aktivity starého Fan Clubu. V něm figurovali samí starší lidi a bylo potřeba omlazení. Jenže mládež do starého Fan Clubu nechtěla, tak vzniklo Dynamo fans. A stále se do něj hlásí dost mladých.



ZÁKLADNA: oficiálně 150 členů, plus další lidi, co se spolkem spolupracují, ale nejsou v evidenci. Tedy nepatří mezi přímé plátce.



JAK SE PŘIHLÁSIT: facebook, webové stránky, u předsedy v enteria areně.



ROČNÍ PŘÍSPĚVEK: fanoušci nad 20 let 300 Kč, fanynky nad 20 let 200 Kč, mládež, důchodci a ZTP 100 KČ. Lze platit on-line přes internet nebo přímo na místě v aréně.



BONUSY: slevy v oficiálním fanshopu i u partnerů Dynamo fans. Výhoda setkávat se s hráči, účastnit se společných akcí s klubem.