V důležité bitvě se šancemi na obou stranách nejprve Pardubičtí ztráceli. V první přesilovce Sparty skvěle zasáhl Kantor, ale při další akci se již z druhé dorážky prosadil Lukáš Pech. I domácí tým srovnal v početní výhodě, když v 19. minutě u sparťanské branky dorážel Vladimír Svačina.

Ve druhé třetině domácí neskórovali po brejku Pauloviče s Vondrkou, ale ani na druhé straně hosté Kantora nepřekonali.

Na další klíčový gól se dlouho čekalo. V posledním dějství nepropálil Machovského Harju, o chvíli později chytil Kantor střelu Řepíka. Další velká šance Pardubic? Při akci druhé formace Mandát přihrál Svačinovi, který ovšem zblízka branku minul.

Východočeši měli střeleckou převahu, v 57. minutě přišla ještě výhoda pro Pardubice – přesilovka, kterou přerušila vynucená úprava na mantinelu mezi střídačkami. Stav 1:1 se nezměnil.

Před prodloužením už bylo jasné, že k jistotě záchrany potřebují Pardubice vyhrát. Stal se opak. Po minutě trefil Tomáš Dvořák výhru Sparty.

„Doufali jsme, že až do posledního kola to nejasné nebude. Byl to bojovný zápas, po dvou třetinách jsme drželi stav 1:1. Šance byly na obou stranách, i ve třetí třetině jsme měli dvě loženky, bohužel nám to tam nepadlo. Kýžený bod v prodloužení jsme nezískali, tak jedeme dál,“ řekl Michal Mikeska, asistent trenéra.

„Těžké a bojovné utkání, pro nás náročné hlavně fyzicky, pro domácí i po psychické stránce. Jsem rád, že jsme vyhráli v prodloužení a že boj o udržení pokračuje až do posledního kola,“ uvedl Miloslav Hořava, trenér Sparty.

Pardubice – Sparta 1:2 v prodloužení

Fakta - branky a nahrávky: 19. Svačina (Paulovič, Zacharčuk) – 10. Pech (Forman, Buchtele), 62. Dvořák (Pech). Rozhodčí: Lacina, Hejduk – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:1. Diváci: 10 194 (vyprodáno). Třetiny: 1:1, 0:0, 0:0 – 0:1.

HC Dynamo Pardubice: Kantor – Zdráhal, Mikuš, Kolář, Zacharčuk, Holland, Voráček, Blažej – Tybor, Kousal, Vondrka – Svačina, Poulíček, Mandát – Látal, Harju, Kusý – Paulovič, Rolinek, Machala.

HC Sparta Praha: Machovský – Blain, Kalina, Dvořák, Košťálek, Jurčina, T. Pavelka, Piskáček – Řepík, Sukeľ, Rousek – Forman, Pech, Buchtele – Smejkal, Tomášek, M. Kvapil – Vitouch, Říčka, Dvořáček.