Hra bez brankáře už Dynamu nevyšla. „Šli jsme ještě něco zkusit. Je to těžké, když zbývá jen pár minut,“ uvedl Košťálek.

Podle trenéra Richarda Krále šlo o hrubou nedisciplinovanost. „V poslední třetině jsme se vrátili do zápasu, ale pak jsme udělali obrovské chyby. Nevyhodíme kotouč ze třetiny, pak nám dá samotný hráč z mezikruží branku,“ ohlížel se Král.

Klíčové momenty se odehrály v průběhu 56. minuty, kdy Sparta odskočila na 2:3. „Udělali jsme individuální chyby, po kterých jsme dostali gól. Zavařili jsme si to sami,“ měl jasno Košťálek.

Podle Košťálka nehrálo roli to, že Sparta nastoupila teprve do prvního extraligového utkání sezony. „Kluci hráli Ligu mistrů, jsou dost rozehraní. Sparta hraje pořád kvalitní hokej,“ dodal.

„Vyřešíme, co se stalo, a půjdeme dál. Nemůžeme se tady hroutit nad jedním zápasem,“ řekl po utkání pardubický obránce Jan Košťálek. Ten společně s Robertem Říčkou, autorem jednoho gólu, nastoupil proti svému bývalému klubu. „Poprvé jsem hrál proti klukům, které znám. V klubu jsem vyrostl, bylo to zajímavé,“ popisoval.

Byla to hokejová bitva, kterou si fanoušci mohou opět užívat přímo na stadionu. Šance, souboje, zaplněná aréna… Hokejisté Dynama se přetlačovali se Spartou, dvakrát smazali její náskok, ale nakonec ve svém třetím vystoupení této sezony prohráli 2:5.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.