/FOTOGALERIE/ To je boj! Pardubičtí hokejisté po Plzni zdolali i Třinec. Na ledě Ocelářů hráči Dynama vyhráli v 50. kole 3:2 a dvě kola před koncem základní části mají před posledním Kladnem stále tříbodový náskok.

Střelecky to nešlo. Oceláři proti Pardubicím vyprodukovali toliko dva góly. O jeden se postaral Martin Růžička (v černém). | Foto: Petr Rubal

Bylo to drama až do poslední vteřiny. Oceláři hráli již minutu a půl před koncem bez brankáře a zmáčkli Dynamo. Dělovka obránce Rotha se dokonce otřela o horní tyčku. Hosté to ovšem zvládli, důležité tři body putovaly do Pardubic.