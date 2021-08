V minulém týdnu Východočeši po prohře s Vítkovicemi vyhráli po nájezdech v Olomouci. Jedna z hlavních zpráv? Návrat Mateje Pauloviče. Slovenský forvard se poprvé po zranění zapojil do utkání.

"Stále jsem chodil na kolo a dělal jsem v posilovně, co jsem mohl, což nebylo tolik. Už jsem byl rád, že jsem se konečně dostal na led a nakonec i do zápasu," uvedl Paulovič na klubovém webu.

Pardubická sestava už se bude nyní tvořit do extraligové podoby. „Momentálně docházíme do bodu, kdy se budeme snažit hledat dvojice nebo trojice, které by spolu potencionálně mohly začít hrát. Do dalších zápasů jdeme s tím, že se sestava bude blížit tomu, jak potom bude vypadat v extralize,“ řekl asistent trenéra David Havíř.

Domácí zápas Dynama je na programu ve čtvrtek, kdy přijede Liberec (17.00).