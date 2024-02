Drama ve druhé třetině nerozhodilo pardubické Dynamo a svěřenci Marka Zadiny si tak připsali další tři body do tabulky Tipsport extraligy. Východočeši v dohrávce zvládli souboj s Karlovými Vary, když vyhráli 5:2. Díky tomuto vítězství si Pardubice také zajistily jistotu startu v dalším ročníku Hokejové Ligy Mistrů.

Dominik Frodl (v bráně) především ve druhé třetině deptal své bývalé spoluhráče. Dynamo ale po povedené třetí třetině bralo další tři body do tabulky Tipsport extraligy. | Foto: HC Dynamo Pardubice

HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlovy Vary 5:2 (2:0, 0:2, 3:0) Branky: 7. Mandát (Hájek, Vondráček), 18. T. Dvořák – 22. Bartejs, 25. Hladonik (Černoch). Rozhodčí: Stano, Vrba - Lhotský, Klouček. Vyloučení: 3:1. Využití: 0:1. Diváci: 8793. HC Dynamo Pardubice: Will – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hájek, Kolář – Pánik, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, A. Musil, Paulovič – Mandát, Poulíček (A), Vondráček. HC Energie Karlovy Vary: Frodl (Habal) – Plutnar, Huttula, McFadden, Stříteský, Bartejs, Mikyska, Beran – Rachůnek (A), Jiskra, Kružík – Kangasniemi, Gríger, O. Procházka – Hladonik, Černoch (C), O. Beránek (A) – Čihař, Kofroň, Koffer.

Do branky Pardubic se po krátké pauze opět vrátil Roman Will, který se tak postavil proti svému bývalému parťákovi Dominiku Frodlovi, který v současnosti hájí barvy karlovarské Energie.

Zápas začal lépe pro Dynamo a po prvotním tlaku se také brzy dočkalo vstřelené branky. Ta přišla v průběhu sedmé minuty, když jen pár vteřin po konci přesilové hry napřáhl od modré Libor Hájek a Jan Mandát jeho pokus úspěšně tečoval do brány hostů - 1:0. Pardubičtí i nadále v první části drželi otěže a přišla i druhá zasloužená odměna. Byl to opět obránce a tentokrát rozradostnil domácí fanoušky Tomáš Dvořák, když propálil vše, co před ním stálo - 2:0.

Jak úspěšná byla první část zápasu, tak ta druhá pro Dynamo byla katastrofická. Energie totiž hned ve druhé minutě využila početní výhodu a po trefě Tomáše Bartejse se tak přiblížila na rozdíl jediné branky. Na tu hosté nemuseli čekat dlouho a po dalších třech minutách se radoval Jan Hladoník, který "jen" dokonale využil přihrávky od svého spoluhráče Jiřího Černocha - 2:2.

Aktivnější sice ve zbytku druhého dějství byli domácí, ale Dominik Frodl proti svým bývalým spoluhráčům zářil a nedovolil jim rozvlnit síť.

Třetí třetina a potřetí skvělé clonění a třetí obrovský podíl obránců na vstřelené brance. Dynamo v posledním dějství základní hrací doby pomalu ale jistě utahovalo šrouby. Při jednom takovém pobytu v třetině Energie si Pardubičtí vysloužili výhodu a puk dostal na modrou čáru Libor Hájek. Ten napřáhl a přes výbornou clonu svých spoluhráčů rozvlnil síť Frodlovy brány.

Netrvalo dlouho a expardubický gólman musel lovit puk ze své svatyně počtvrté v zápase. Z pravého kruhu napřáhl Robert Kousal a jeho úspěšná trefa rozradostnila domácí fanoušky a přidal tak uklidňující branku, která již přiblížila Dynamo k dalším třem bodům do Tipsport extraligy.

Pardubice si již následně vítězství pohlídaly a v závěru dokonce přidaly poslední hřebík do pomyslné rakve, když do prázdné klece střílel přes celé hřiště Tomáš Dvořák - 5:2.