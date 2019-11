Hledání ofenzivních variant v sestavě pardubických hokejistů pokračuje.

Tomáš Knotek. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Po návratu Jana Kloze do Českých Budějovic se v týmu Dynama objevil na zkoušce nejprve Matěj Beran, nyní se přidal i Tomáš Knotek. Hokejový útočník zahájil tento ročník v Karlových Varech. „Tomáš přichází na měsíční hostování s možností opce do konce sezony. Věříme, že by nám mohl pomoci na postu centra a bude pro tým přínosem,“ řekl sportovní manažer Dynama Jaromír Kverka.