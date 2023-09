Cienciala vyměnil sladké koláče za slané šneky. Přihrávky za góly měnit nechce

Liga mistrů – 3. kolo:

HC Dynamo Pardubice (13. místo, 3 body 5:6) – Stavanger Oilers (17. místo, 1 bod, 8:11)

Čtvrtek 18:00, enteria arena Pardubice

Co si s ním mají ti trenéři počít? Už může vystřelit, ale přesto se ještě snaží vyšperkovat akci nějakou přihrávkou, která má oči. Přitom v sedmadvacetiletém útočníku je obrovský střelecký potenciál. Změní se něco pro sezonu 2023/2024?

„Trenér Venca Varaďa mě více nutí do střelby. Koneckonců dělal to i v Třinci, kde jsme spolu byli. Na druhou stranu už jsem na tolik zkušený, že si umím situaci sám vyhodnotit. Kdy mám vystřelit a kdy nahrát. Když to mám z jedničky pálit v přesilovce, tak se o to snažím. Pokud ale vidím ulici na nahrávku, tak ji tam stoprocentně pošlu,“ směje se David Cienciala při rozhovoru pro Deník.

Letět přímo z Pardubic je paráda

Po dvou zápasech Ligy mistrů jste si připsali jednu prohru doma a jednu výhru venku. Nemělo to být spíše naopak?

To je hokej. Kolikrát to vyjde přesně naopak, než si přejete. Doma jsme možná hráli opticky lépe než ve Skellefteå. Ale nesedlo nám to v koncovce. Nějaké šance jsme si vytvořili, ale nedávali jsme góly. Venku jsme měli špatný začátek. Jak jsme si však na hru soupeře navykli, tak to šlo. Ohromně nás podržel Roman (Will) v bráně. Dali jsme čtyři góly, což je ve Švédsku výborné.

Jste tedy s rozjezdem Ligy mistrů spokojeni?

Ano, jsme spokojeni. Před tím jsme vyhráli dva zápasy na kvalitně obsazeném turnaji v Itálii. Postupně si tým sedá, zvykáme si na nový systém, na nového trenéra.

Ve Švédsku už jste nastoupili v téměř kompletní sestavě. Ukázali jste pravou sílu, nebo vidíte ve vaší hře rezervy?

Víme, jaký máme tým, jakou máme sílu. Všichni jsme zůstali pohromadě, což považuji za velice důležité. Doufám, že to může být ještě lepší. Jinak, vždycky to může být lepší, protože v první třetině jsme se hledali.

Pomsta za Tampere i třicetiletou válku... Dynamo loupilo ve švédském království

Jak celkově hodnotíte trip, ve smyslu logistického zabezpečení. Let přímo z města, kde hrajete, to moc klubů nemá, viďte?

To jsme s klukama vyhodnotili, že to je pecka. Letiště přímo v Pardubicích. Když jsem působil v Třinci, tak jsme jezdili do Ostravy, kde jsme čekali dvě hodiny na letadlo a pak až cestovali. Tady ten spoj byl parádní. Přijeli jsme na letiště, hned sedli do letadla a za tři hodiny byli ve Skellefteå. To je jako bychom jeli do Třince autobusem (směje se).

Mají zápasy v Lize mistrů blíž k obyčejným extraligovým, či spíše připomínají play off?

Liga mistrů je více otevřenější než extraliga. Naopak play off je u nás strašně takticky svázané. Zápasy kolikrát rozhodují jeden dva góly. Liga mistrů, konkrétně ve Švédsku, to bylo určitě rychlejší. Skellefteå praktikovala celoplošný hokej v pěti hráčích. Je fakt těžké proti nim hrát. Maximálně zapojují do útoku beky. První třetinu jsme si na to všichni zvykali. Ale na všechno se dá zvyknout (pousměje se).

Nová pravidla v Champions League

1) Pokud tým vstřelí gól ve dvouminutové přesilovce, hráč se z trestné lavice nebude vracet, ale odpyká celou výši trestu. V jedné přesilové hře tak může tým vstřelit více branek.



2) Pokud tým vstřelí gól v signalizované přesilovce, trest platí. Tým i tak dostane výhodu přesilové hry.



3) Pokud tým vstřelí gól při vlastním oslabení, zruší tím trest svého hráče.

