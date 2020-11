Podruhé v sezoně inkasovali hokejisté Pardubic sedm branek. Na úvod ročníku v Liberci a nyní po obnovení nejvyšší soutěže v Praze od Sparty. Pět odehraných zápasů = pouze dva získané body.

HC Sparta Praha - HC Dynamo Pardubice | Foto: ČTK / ČTK

Pár hodin po vysoké prohře se Spartou pak většinový majitel Dynama Petr Dědek na twitteru zveřejnil následující slova: „Dochází mi trpělivost. Odevzdali jsme to bez boje a to se neslučuje s vizí nového Dynama.“ Co s tím? „Tým musíme doplnit a postupně celý přebudovat. Je to nevyhnutelné a čeká nás hodně práce,“ dodal Dědek.