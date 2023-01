Člověk si hned řekne, jak ten čas letí… Moje generace si při zimních radovánkách na zamrzlých rybnících hrála na legendární "37", a každý chtěl být alespoň na chvíli Petrem Sýkorou. Do Pardubic se jezdilo na hokej právě kvůli němu a všichni se těšili, jak bude rozbíjet obranu i brankáře svými dělovkami. Teď se již díváme, jak jeho číslo s jmenovkou míří ke stropu enteria areny a vzpomínáme, jak v červeném či bílém dresu válel. Proto se zaslouží říct: Petře bylo nám ctí a děkujeme za krásné zážitky, které jste nám vryl do "dynamáckého" srdce…

Hokejový zápas na počest pardubické legendy Petra Sýkory. Pětačtyřicet minut před úvodním hvizdem přivítal moderátor na ledové ploše za potlesku celé enteria areny nejprve legendárního "Sejka" s jeho rodinou. Bývalého útočníka následně doplnili na místech pro hosty i jeho kamarádi, kteří ho doprovázeli v jeho kariéře v Pardubicích či Davosu. Moderátor také vzpomněl na bývalého brankáře Adama Svobodu, který patřil mezi nejlepší přátele Petra Sýkory, ale v roce 2019 si vzal tento bývalý gólman život.

Samotná slavnostní akce byla prošpikovaná hned několika překvapeními. Nejprve promluvil Tomáš Rolinek, který s Petrem Sýkorou nastupoval v jedné formaci a společně patřili mezi hrozbu všech extraligových obran. "Rodina, kamarádi i všichni potvrdí, že Sejk je hodný a skvělý člověk, který by nikdy nikomu neublížil a všem vždy pomáhal. Poslední věc na závěr. Děkujeme ti, jsi pro nás všechny legenda," vzkázal celé enteria areně Tomáš Rolinek.

Po jeho proslovu následoval videovzkaz Sýkorovy manželky Lucie, která taktéž ocenila, jaký to je člověk. Poté už následovalo představení všech klubů, kde legendární "37" nastupovala. Pro připomenutí: Pardubice, Nashville Predators, Washington, Davos a Vrchlabí. Slavnostní akt se již blížil, ale moderátor náhle oznámil další překvapení. Jeden z trenéru pardubické mládeže napsal speciální song pro Petra Sýkoru a před celou tleskající enteria arenou ho následně zazpíval. Před samotným vyvěšením dresu promluvil také Petr Dědek, který vzpomněl na úžasnou kariéru tohoto útočníka a předal mu dar v podobě hodinek. Po jeho řeči následoval proslov poslední, a ten samozřejmě patřil legendárnímu útočníkovi Pardubic, který zaznamenal v 897 zápasech hned 385 branek a je tak nejlepším střelcem Dynama v historii.

"Připravil jsem si asi pět proslovů a všechny jsem zapomněl. Vyrazilo mi to dech. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na tomhle krásném večeru. Nesmírně si toho vážím. Je mi ctí, že tady můžu stát. Musím poděkovat divákům, kteří jsou v Pardubicích nejlepší v republice, bylo mi ctí tady hrát," se skleněnými oči promluvil k pardubickým divákům.

Poté již byl vyvěšený dres 37 s jmenovkou Petr Sýkora a mohlo se přejít k samotnému zápasu mezi domácím Dynamem a hosty z Plzně.

Před zraky zaplněné enteria areny byl ke stropu vyvěšený dres legendárního útočníka Petra Sýkory.Zdroj: Ladislav Adámek

Vítězství pro Sejka

HC Dynamo Pardubice - HC Škoda Plzeň 4:3 (1:2, 3:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 5. T. Zeman (Poulíček, D. Musil), 35. Vondráček (A. Musil), 38. Cienciala (Hyka, J. Kolář), 39. Košťálek (T. Dvořák, Zohorna) – 8. Baránek (Schleiss), 10. Schleiss (Suchý), 56. Holešinský (Kodýtek). Rozhodčí: Pražák, Kika – Lederer, Ondráček. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 9867. HC Dynamo Pardubice: Will - D. Musil, Čerešňák, Dvořák, Košťálek, J. Kolář, Bučko, Chabada - Cienciala, Sedlák, Hyka - Kousal, Zohorna, Radil - Paulovič, Poulíček, Zeman - Mandát, A. Musil, Vondráček. HC Škoda Plzeň - Pavlát, Baránek, Zámorský, Houdek, Kaňák, Piskáček, Jiříek, Skok - Schleiss, Suchý, Pour - Holešinský, Kodýtek, Rekonen - Blomstrand, Mertl, Malát - Bitten, Soukup, Adamec.

Do sestavy Dynama se vrátil po trestu Kousal a také ho doplnil po zranění Jan Košťálek.

Pardubičtí hokejisté přenesli emoce ze slavnostního aktu i na led. Za úvodní brankou se Dynamo tlačilo a odměna přišla záhy. V páté minutě si vzal dobrý příklad ze Sýkory Tomáš Zeman a po odraženém puku a následně dělovce mohl slavit svoji premiérovou extraligovou trefu.

Po radosti ale přišla tvrdá facka a rychlé vystřízlivění. Plzeňští zásluhou Schleisse otočili během dvou minut stav utkání. Již zmiňovaný útočník hostů nejprve připravil branku pro svého spoluhráče Baránka a následně korunoval povedený výkon vstřeleným gólem. Dynamo již v první části zápasu nestačilo srovnat a do kabin se tak šlo za výhodnějšího stavu pro Škodovku. Fanoušci mohli naposledy vidět dres, na kterém bylo vyšité číslo 37.Zdroj: Ladislav Adámek

Druhá třetina byla od úvodních minut v režii svěřenců trenéra Rulíka, ale žádná větší šance ne a ne přijít. Změnit tento stav mohlo Dynamo v třicáté minutě, kdy byl vyloučený střelec první plzeňské branky Baránek. Domácí se ale na do výraznější šance nedostali. Na vyrovnání však ve druhých dvaceti minutách dosáhli. Osudná akce se stala v pětatřicáté minutě. Akci rozjel Mandát, který našel na pravé straně Adama Musila. Ten jel až téměř k bráně hostů, ale těsně před ní přihrál do tandemu Vondráčkovi, který už trefouval pouze prázdnou klec - 2:2. Na druhé straně mohl poslat Plzeň zpátky do vedení Holešinský, ale Will byl pohotový.

Že byl Vondráčkův gól osudový se potvrdilo o necelé tři minuty později. Dynamo totiž šlo do dvoubrankového trháku. Nejprve se po Hykově přihrávce prosadil Cienciala. O půl minuty později ho následoval Košťálek, který si tak okořenil návrat do sestavy - 4:2. Svěřenci trenéra Rulíka tak do poslední části základní hrací doby šli s dvoubrankovým vedením.

Dynamo se snažilo dohrávat třetí třetinu v klidném režimu a chtělo si především udržet pohodlný náskok. To se ale moc nepodařilo. Pět minut před koncem totiž hosté snížili. Kodýtek našel neobsazeného Holešinského, který Willa prostřelil - 4:3. Záhy se fanoušci začali klepat ještě více. Kousal byl vyloučený a Plzeň tak dostala exkluzivní možnost srovnat. Pardubice ale tyhle dvě minuty hrůzy přežily a utkání úspěšně dohrály.

Zápas 42. kola Tipsport Extraligy tak vyšel Východočechům na jedničku a legendární útočník Petr Sýkora dostal od nich dárek v podobě vítězství 4:3 nad Plzní. Dynamo nadále zůstává v extraligové tabulce na prvním místě s náskokem dvanácti bodů. Nejlepším hráčem Pardubic byl po utkání jmenován David Musil.