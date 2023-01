Vaše série remíz je na extraligové poměry opravdu nevídaná, zažil jste někdy něco podobného?

Tohle jsem asi ještě nezažil. (směje se) Ale jak říkám, všechno je to o bodech. Sice pomalu, ale naskakují a o to jde.

V nadstavbě odehrána dvě kola a z náskoku deseti bodů zbývají už pouhé čtyři

Dívá se vám na tabulku lépe, než jak tomu bylo ještě nedávno, kdy jste na týmy úplně dole měli náskok jen pár bodů?

Sezona je dlouhá a střed je vždycky nabitý a nesmírně vyrovnaný. Jsou velmi malé rozdíly a každá série vás může posunout nahoru, nebo naopak stáhnout ke dnu.

Máte pravdu. Letos je soutěž extrémně vyrovnaná, víc než kdy dřív, čím si to vysvětlujete?

Liga se pořád zkvalitňuje, proto je každým rokem vyrovnanější. Každý tým bojuje a může vyhrát kdekoliv. Letos to bylo dlouhou dobu hodně vyrovnané až na první tři týmy, které se trochu odtrhly. Střed je pořád vyrovnaný, máme kousek na čtvrté místo a dolů zase až na dvanácté.

Hradci se na začátku sezony tolik nedařilo. K extralize jste nastupovali i v Lize mistrů, bylo to na výsledcích hodně znát?

Hráli jsme o osm zápasů více než normálně, ale když se to dobře rozplánuje, lze tam odpočinek nějak nasázet a tělo dobře zregeneruje, tak je to v pohodě. Sparta měla Spengler Cup a taky se s tím musela vyrovnat. Jsme hokejisti a chceme pořád hrát zápasy. Snad jen to cestování po Evropě bylo úmorné. Unavuje mnohem víc než samotné zápasy.

EXTRALIGA - 39. kolo: HC Dynamo Pardubice (1. místo, 83 bodů) - Mountfield Hradec Králové (8. místo, 54 bodů), dnes 18.00

Právě s pražskou Spartou jste v posledním kole doma prohráli 3:4 po prodloužení. Brali jste ze zápasu, ve kterém jste pořád dotahovali, bod?

Samozřejmě dva by byly skvělé a tři nejlepší. Neodehráli jsme vůbec špatný zápas, ale pořád jsme tahali za kratší konec a jim se v prodloužení povedlo dát gól. Ve výsledku je bod fajn, protože byl zasloužený, jen škoda, že jich nebylo víc.

Poslední dva domácí zápasy proti Liberci a Spartě byly hodně vyhecované, čekáte něco podobného na ledě Pardubic?

Rozhodně! S Pardubicemi je to specifický zápas. Už jen tím, jak ho sleduje celý region. Myslím si, že duel bude vyhrocený, což k derby prostě patří. Čekám od něj spoustu soubojů, hitů a bruslení.

Jak si užíváte atmosféru v derby, která je vždy skvělá a troufnu si tvrdit, že patří k nejlepším v extralize?

Je super. Oba týmy se chtějí předvést na ledě a oba tábory fanoušků zase na tribunách. Prostě správné derby, které k hokeji patří. Přesně tohle dělá sport sportem. Přijde hodně lidí, fandí, je plný barák. Všichni si to užívají a chtějí, aby to byl pořádný zápas plný emocí, gólů a rvaček.

Poslední derby jste na domácím stadionu ovládli (4:0) a tím jste nastartovali šňůru zápasů, kdy se vám začalo dařit. Je derby přesně tím zápasem, který může tým nastartovat?

Může to tak být. My se na každý zápas připravujeme stejně, ale věděli jsme, že pokud tenhle zlomíme, mohl by nás nakopnout k lepším výsledkům, což se i stalo. Hrozně nás potěšilo, že jsme prolomili tu nepříznivou sérii.

Pardubice zatím vládnou extralize, při pohledu na jejich soupisku se asi nic moc jiného nečekalo.

Na oslavu sta let od vzniku klubu chtěly kádr určitým způsobem doplnit a doplnily ho takhle. Mají velmi silný tým, což odpovídá výsledkům, jsou v čele tabulky. To je ale jejich cesta a my ji nesledujeme.

Filip Pavlík, obránce Mountfieldu Hradec Králové.Zdroj: Stanislav Souček/Mountfield HK

Co bude klíčem k úspěchu?

Hrát svůj hokej a nedělat zbytečné chyby, které soupeř dokáže trestat.

V první polovině sezony jste se trápili v koncovce, ale zase jste moc neinkasovali, teď se vše obrátilo. Co se změnilo?

Pokud nebudou góly, nebudou zápasy. (směje se) Je určitě pravda, že jsme se trápili v koncovce, ale teď jsme se zase naučili góly dávat. Při ofenzivnějším stylu se branky i dostávají, o tom hokej je. Snažíme se hrát všichni dopředu i dozadu. Dávat góly i dobře bránit.

Už nějaký ten týden hrajete při absenci Radka Smoleňáka s Céčkem na dresu, změnilo se pro vás něco?

Je tam větší zodpovědnost, ale nemyslím si, že bych se změnil jako hráč nebo člověk, to určitě ne. Snažím se být pořád stejný.

Na ledě si možná trochu více popovídáte, ne?

Přesně tak. Mnohem více si pokecám s rozhodčíma. (smích)

Radek Smoleňák je na marodce dlouhou dobu, prý teď hodně fandí z tribuny?

Každý hráč, který je zraněný, chce s týmem být. V kabině ho normálně vídáme, chodí nás podporovat. Já se mu vůbec nedivím, sám bych na zimák chodil a snažil se klukům pomoct.

Letošní sezona je na zranění snad prokletá. Nevyhýbají se vám od samého začátku…

Máme toho celkem dost. Na začátku ročníku se nás zranilo hodně. Postupně jsme se uzdravovali, teď se marodka zase zhoršila. Opravdu se nám to letos nevyhýbá, ale doufám, že jsme si smůlu vybrali a do nejdůležitější části sezony budeme kompletní.