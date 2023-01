Branky: 8. Koláček (Ton), 10. P. Svoboda (Holý), 22. Ton (Cikhart, Koláček), 36. Jícha (Procházka, Hampl), 29. Jícha (Holý, Procházka) – 6. T. Svoboda (Hruška, Zdráhal), 11. Hruška (T. Svoboda, Urban), 15. T. Svoboda (Hruška, Urban), 18. Hruška (T. Svoboda, Zdráhal), 51. Kaplan (Nedbal), rozhodující nájezd Kaut. Rozhodčí: Zubzanda, Kostourek – Belko, Baxa. Vyloučení: 4:6. Využití: 3:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 930. Pardubice B: Klouček – Bukač, Zdráhal, Nedbal, Kubíček, Chabada, Drtina, Kaštánek – Urban, Hruška, T. Svoboda – Matys, Kaut – Kaplan, P. Machač, Lichtag – Rouha, M. Machač, Půhoný.

Jako první se prosadilo Dynamo, když v šesté minutě skóroval Svoboda. Vedení však hostům dlouho nevydrželo a v osmé minutě srovnával Koláček. Zbytek první části byl i nadále jako na houpačce. Výsledkově ale úvodní dějství vyšlo lépe Dynamu a po dvaceti minutách vedlo 4:2.

Druhá třetina už svěřencům trenéra Baďoučka vůbec nevyšla. Domácí otočili stav a po dvou trefách Jíchy a jedné Tona vtupovali do třetí části základní hrací doby s vedením 5:4. Ve třetí dvacetiminutovce se hosté tlačili za vyrovnáním a v jednapadesáté minutě se ho dočkali. Na 5:5 se prosadil po Nedbalově přihrávce Kaplan.

V prodloužení a nájezdech zazářil především pardubický brankář Milan Klouček. Ten pochytal vše, co se na něj valilo a nepustil za svá záda ani jednu střelu. Rozhodující nájezd Pardubic vsítil Tomáš Kaut.

Dynamo B navýšilo náskok v tabulce Chance Ligy na Šumper na rozdíl tří bodů.

David Havíř (HC Dynamo Pardubic B): „Pro nás to byl těžký zápas. První třetina se vyvíjela dobře, pomohli jsme si přesilovkami a šli do kabiny za stavu 4:2. Bohužel v prostřední části jsme trochu vypadli z role, byla potrestána dvě vyloučení. Litoměřice otočily, ale kluci nesmírnou vůlí v poslední třetině, kdy jsme věřili, dotáhli zápas do bodového výsledku. A v nájezdech se k nám přiklonilo štěstí. Milan Klouček všechny vychytal a jeden jsme dali. Jsme spokojení, gratulace do kabiny a dál pokračujeme v práci.“