Lednový program v hokejové extralize nabídne hned jedenáct zápasů Pardubic. A v nich půjde opravdu o hodně. Třetí čtvrtina je již v plném proudu, Dynamo ovšem zůstává na poslední pozici.

Nejbližší cíl? Dotáhnout se na Litvínov. K tomu hokejisté Pardubic potřebují zabrat dnes ve Zlíně. Na ledě soupeře, se kterým předchozí dva vzájemné duely prohráli.

Zlín je nyní devátý, ale ani Ševcům nevyšel úvod sezony. Jenže se dokázal vzchopit.

„V tom je zásadní rozdíl. Zlín je nahoře psychicky, protože dělají práci, která jim přináší body. Vynesla je relativně do klidných vod, ve srovnání s námi,“ říká Michal Mikeska, asistent trenéra Pardubic.

NULOVÁ EFEKTIVITA

Dynamo před Silvestrem promarnilo možnost opustit poslední pozici, když doma podlehlo Vítkovicím. První lednové dny se tým zaměřil především na to, co ho stálo body. Nízká produktivita.

„V utkání s Vítkovicemi jsme měli převahu a hodně střelby, ale efektivita dorážek a následných akcí byla velmi nízká. Nebál bych se říct, že nulová,“ zopakoval Mikeska.

Téma úvodních tréninků a videorozborů v roce 2020 tak bylo jasné. „Pracujeme na tom, abychom se v naší hře posunuli. Měli jsme video téměř výhradně na věci v předbrankovém prostoru a v malém boxu před brankou, kde padá největší procento gólů,“ prozradil kouč.

STÁLE BEZ KOUSALA

Sestavu mají již dnes oživit útočníci Ondřej Machala a Pavel Jenyš. Prvně jmenovaný nehrál z důvodu zranění v předvánočním utkání s Karlovými Vary. „Ondra je už v plné síle, ve Zlíně určitě nastoupí. Naopak Robert Kousal zůstává na marodce, ten ještě potřebuje nějakou dobu na doléčení,“ řekl po včerejším tréninku Mikeska.

Jenyše pak čeká pardubická premiéra. Do Pardubic přišel společně s Vladimírem Svačinou z Brna.

„Je to hráč, který se umí tlačit do brány. Má solidní střelu a dobrý pohyb, Budeme chtít, aby se zapojil do věcí, které po týmu chceme. To znamená hodně střelby, tlačit se do dorážek, hrát jednoduše. Myslím, že Pavla budeme využívat i na oslabení,“ dodal Mikeska.

Utkání 33. kola extraligy Zlín – Pardubice začne v pátek v 17.30 hodin.

Vítězná série aneb jak se Zlín vzdaluje

Během této sezony byly oba týmy dole, nyní už má devátý Zlín před posledními Pardubicemi jedenáctibodový náskok. Jen v šesti zápasech po reprezentační přestávce získal Zlín o sedm bodů více než Dynamo. V tomto období totiž hned čtyřikrát za sebou vyhrál. Doma navíc vstřelil osm gólů Olomouci či šest branek Kladnu.

Dnes se oba týmy potkají potřetí v této sezoně. „Největší rozdíl mezi soupeři je nyní v psychice. Doma v pohodě hrající Zlín a my, kteří jsme se v utkání s Vítkovicemi nedostali na koně. Zase jsme se srazili dolů,“ porovnává trenér Michal Mikeska. V týmu soupeře už u toho nebude brankář Marek Čiliak, kterému skončilo hostování z Komety.