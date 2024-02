Povedený obrat. Dynamo v Plzni nejprve sice prohrávalo, ale po dvou brankách Tomáše Vondráčka a jedné trefě Roberta Kousala si vezou pardubičtí hokejisté důležité tři body do tabulky Tipsport extraligy. Svěřenci trenéra Zadiny mají aktuálně pětibodový náskok na druhou Spartu Praha a jeden zápas k dobru.

Pardubičtí hokejisté po obratu vezou vítězství 3:1 z plzeňského ledu. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Čtvrtá lajna úřadovala. Po bezbrankové první třetině, kdy si jedinou větší příležitost vypracoval Jan Mandát, se šlo do druhého dějství, které již pro oko diváka bylo více zajímavé. Hned v úvodu prověřil Romana Willa plzeňský Tomáš Mertl, který naštěstí pro hosty neuspěl. Co se nestalo v úvodu, se však podařilo následně. Škodovka si nejprve vypracovala přesilovou hru, kterou sice Pardubice zvládly, ale ihned po skončení početní výhody se již skóre měnilo. Jan Schleiss neúspěšně zakončoval svoji forhendovou kličku, ale puk se následně odrazil k Tomáši Dujsíkovi, a ten nadvakrát dostal kotouč mezi tři pardubické tyče…

Na vyrovnání se ale nečekalo dlouho. Konkrétně začala poprvé v zápase uřádovat čtvrtá lajna Dynama a konkrétně Tomáš Vondráček, který z mezikruží propálil výbornou střelou Milana Kloučka. Právě Vondráček se stal hrdinou hostů i ve třetím dějství, kdy se zasloužil o vedení svého týmu dělovkou po ledě.

Po druhé pardubické brance ale nastala doba hrůzy… Antihrdinou se stal explzeňský Michal Houdek. Ten se hodně tvrdě vrhl do souboje s Timem Söderlundem a knokautoval ho po ráně do hlavy na zem. Situace následně nevypadala vůbec dobře a plzeňský hráč se dlouho nemohl z ledu zvednout a pouze bezvládně ležel. I proto byl následně odnešen na nosítkách do útrob stadionu.

Následující minuty se hrál již vyrovnaný hokej a v závěru tak Indiáni vyzkoušeli hru bez brankáře. To se vyplatilo naopak Dynamu, když na konečných 3:1 vstřelil branku Robert Kousal.

Marek Zadina (hlavní trenér HC Dynamo Pardubice): „Já si myslím, že jsme měli dobrý vstup do utkání. Celou první třetinu jsme měli dobrý pohyb, osobní souboje, dostávali jsme se na kotouče a hodně stříleli. Druhá třetina byla poznamenána vyloučeními, soupeř se dostal do hry a já musím pochválit hráče, že jsme to dobře odbránili. Třetí třetinu jsme potom dělali přesně to, co jsme si řekli a šli jsme si za tím vítězstvím. Jsme rádi, že jsme po pauze v Plzni vyhráli a máme tři body.“