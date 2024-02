Dominik Pavlát konečně oblékne dres Dynama. Po dlouhém vyjednávání a mediálním zájmu se nový gólman Pardubic může těšit na nové výzvy a spolupráci s Romanem Willem. Jaké jsou jeho první dojmy a očekávání od přestupu, který vzbudil pozornost hokejové veřejnosti?

První trénink Dominika Pavláta a Michala Houdka v Pardubicích. | Video: HC Dynamo Pardubice

Dlouho zmiňovaný trejd vás za Milana Kloučka padl na poslední chvíli. Jak se cítíte?

Samozřejmě jsem rád, že to už dopadlo a upřímně jsem si to přál. Bylo to však na majitelích jestli a jak se dohodnou. První pocity jsou každopádně z Dynama naprosto skvělé. Kluci jsou úžasní. Moc jsem se těšil a zatím tu hltám každý okamžik. (úsměv).

O vašem přestupu do Pardubic se mluvilo poměrně dlouho. Nemělo to na vás nějaký vliv?

Nebylo to úplně příjemný. Docela se to táhlo a bylo by lepší, kdyby se to celé událo jen v zákulisí. Když to vyšlo do médií, tak mi všichni psali a volali. Já jsem se ale snažil od toho odprostit a soustředit se na každý zápas.

Zdroj: DENÍK/Jakub Vítek

Fanoušků se už nemůžu dočkat

Měl jste možnost nějakým způsobem mluvit do připravovaného trejdu?

Plzeň se mě ptala, jak já to vidím a já jím odpověděl. Z mé strany ale to nebylo vyvolané a bylo jen na majitelích, jak se dohodnou. Kdyby to nevyšlo, tak bych makal na sto procent v Plzni.

V Pardubicích budete tvořit brankářskou dvojici s Romanem Willem. Co od této spolupráce očekáváte?

Těším se na spolupráci s ním. Je to skvělý gólman a jsem rád, že si od něj mohu vzít nějaký zkušenosti.

Motivuje vás, že se budete o místo prát zrovna s ním?

Tak sport člověk dělá pro výzvy. Neberu to ale tak, že budu s Wildou soutěžit. Jsme jeden tým, jsme Dynamo a jediný cíl je vyhrávat.

Přicházíte do týmu, který vyhrál deset zápasů v řadě. Nesvazuje vás nervozita z toho?

Nepřemýšlím nad tím takhle. Až dostanu šanci, tak budu chtít co nejvíc pomoct tak, jak jsem to dělal v Plzni. Je tady daleko lepší nálada a pohoda, což na vás dýchne. Jsou tady ty nejvyšší cíle a já s nimi souzním.

Vedl jste již nějaké debaty s trenéry, kdy byste případně mohl naskočit?

Je to na nich. Myslím si, že až nastane ten čas, tak tu informaci dostanu.

Je něco, co jste letos výrazně zlepšil?

Snažím se každou sezonu odvádět maximum a jsem rád, že mi to vychází. Nic jsem extra neměnil. Možná si víc věřím, k čemuž mi pomohly i pozvánky do nároďáku.

Dominik Pavlát.Zdroj: hcplzen.cz

Adaptace jsem se nebál

V květnu se koná v České republice hokejové mistrovství světa. Budete chtít o nominaci zabojovat?

To bude záležet na hodně okolnostech. Já na to ale nekoukám takhle. Snažím se odvádět stále skvělou práci a třeba ta možnost přijde.

Vaším prvním soupeřem v Dynamu bude Sparta. Jak se těšíte na vyprodanou enteria arenu?

Těším se na to ohromně moc. Před takovou kulisou jsem zřejmě ještě nehrál. Možná se to bude dát porovnat s O2 Arenou, ale opravdu se už nemůžu dočkat.

Atmosféru v enteria areně jste mohl nasát už v úterním střetnutí Plzně s Pardubicemi. Povedlo se vám to?

Já jsem sice nasával tu atmosféru, ale bylo by to něco jinýho, kdybych stál v bráně. Jak jsem byl na střídačce, tak to není úplně takové, jako kdybych chytal.

Do Dynama jste přišel společně s Michalem Houdkem. Je to pro vás usnadnění celkové adaptace?

Asi jo, ale spoustu hráčů tady znám. S Čerem jsme hráli a je tu obecně skvělá parta, která nás hned přijala. O tohle jsem tedy neměl a nemám strach.

Čeká na vás nějaké zápisné?

Zatím se pokladník neozval, ale čekám že mi řekne. (smích)