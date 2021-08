Trenéři Dynama do hry poslali opět kombinovanou sestavu. V brance se objevil Jakub Soukup, jenž v minulé sezoně nastupoval za Vrchlabí. Poprvé se v akci ukázali obránce Dennis Robertson či útočník Adam Musil, kteří Pardubice posílili v letní pauze.

Za Pardubice se tentokrát střelecky prosadili Pavol Štetka a Daniel Herčík z juniorky, třetí zásah přidal Ondřej Roman. Po dohodě týmů se hrálo navíc prodloužení, v němž se trefil ještě pardubický útočník David Cienciala.

"První třetina byla z našeho pohledu dobrá, od té druhé to bylo oboustranně rozhárané. Myslím si, že pro diváka to nebylo moc hezké pokoukání. Samozřejmě pořád sestavu kombinujeme, zkoušíme hráče, takže chápu, že i oni to mají těžké. V úterý jsme podali lepší výkon než dnes, tři body se ovšem počítají, navíc se prosadili mladíci," uvedl pardubický trenér Richard Král.

HC Dynamo Pardubice – HC Olomouc 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 14. Štetka (Hrádek, Kolář), 18. Roman (Košťálek), 32. Herčík (Košťálek) – 30. Kolouch.

Pardubice: Soukup – Košťálek, Robertson, Hrádek, Kolář, Zdráhal, Vála – Blümel, Musil, Hecl – Cienciala, Roman, Štetka – Matýs, Rohlík, Koffer – Anděl, Herčík, Pochobradský.