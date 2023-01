Svěřenci trenéra Baďoučka už v první třetině ukazovali dominanci a nebojácně vstoupili do zápasu. Toho využil dokonale Matýs po proměněné přesilovce. Za další minutu mohly Pardubice navýšit své skóre, ale Machač pod horní tyč nezakončil.

Divácky nejatraktivnější byla druhá třetina. Domácí byli aktivní a hned několikrát mohli skórovat, ale zakončovali neúspěšně. To se změnilo po nádherné individuální akci Matýse, který prokličkoval mezi obránci a předložil puk Bukačovi, ten se trefil a navýšil na 2:0. Zlín snížil z hole Mrázka, který proměnil trestné střílení. Dynamo však na odpověď dlouho nečekalo a dvoubrankový náskok mu vrátil Svoboda. Ještě před pauzou se Zlínští vrátili na dostřel, díky trefě Köhlera. Třetí třetina už byla v režii Pardubic a po trefách Hanouska a Zdráhala stanovily konečné skóre 5:2.

Béčko se díky cennému vítězství přiblížilo v tabulce Šumperku na rozdíl pěti bodů.

David Havíř (HC Dynamo Pardubice B): „Dneska jsme měli trochu slabší vstup do utkání, Zlín tam měl dvě šance. Potom jsme se zvedali, měli jsme dobrý pohyb, byli jsme hodně na kotouči, tlak do brány tam byl. V přesilovce 5 na 3 došlo k podcenění… většinou se stává, že když se přesilovka 5 na 3 nepromění, tak zápas nedopadne dobře. Ale kluci v zápase makali, chtěli to zlomit a pomohli jsme si vždycky gólem, když Zlín snížil. Chtěl bych poslat gratulaci do kabiny, protože to byl od kluků výborně odmakaný zápas.“