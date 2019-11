Dynamo mělo zápas skvěle rozehraný a po druhé třetině vedlo 2:0. První gól vstřelil Ondřej Machala, když ve 13. minutě dostal přihrávku od Kindla a v samostatném úniku prostřelil brankáře Frodla. Kromě toho ještě trefili Mikuš a Kusý brankovou konstrukci.

Ve druhé třetině Pardubičtí využili přesilovou hru, když střelu Zdráhala tečoval Juraj Mikuš. Hosté mohli korigovat, ale své šance nevyužili. To se změnilo až ve třetí třetině.

Hráči Dynama opět ztratili náskok, když inkasovali tři branky během necelých šesti minut. Vše odstartoval Petr Straka, jenž se natlačil před Kacetla a zakončil. Od modré čáry se pak trefil Roman Vráblík a ve 47. minutě otočil stav další přesnou střelou Michal Moravčík. Za Dynamo srovnal 11 vteřin před koncem třetí třetiny Rhett Holland.

A v prodloužení rozhodl po 21 vteřinách Mikuš. Hráči Dynama se dočkali potlesku, ale již během utkání pardubičtí fanoušci pokřiky žádali odchod Dušana Salfického či trenérů Radka Bělohlava a Otakara Janeckého.

„Jestliže jsme vyrovnali pár sekund před koncem, tak musíme dva body brát. Opět se nám nepovedla třetí třetina, naopak zvládli jsme první dvě třetiny i přesilovky soupeře. Dali jsme dva góly, mohli jsme dát třetí, možná že bychom to měli trochu lehčí. Soupeř hodně přidal ve třetí třetině a zasloužil si vyrovnat. My jsme to naštěstí na konci třetiny zvládli a poprvé se nám povedlo dohrát prodloužení do vítězného konce,“ řekl po utkání pardubický trenér Radek Bělohlav.

Plzeň v závěru ztratila dva body. „Nenastoupili jsme do utkání dobře. Měli jsme tam i přesilovky, pak přišel trest. Druhá třetina byla podobná, nadechli jsme se až v té třetí. Měli jsme dobré pasáže a naštěstí jsme zápas otočili. Bohužel jsme pak inkasovali gól a v prodloužení další. Bylo to zřejmě spravedlivé, za první dvě třetiny jsme si nezasloužili vyhrát, ale prodloužení nás mrzí,“ uvedl Ladislav Čihák, trenér Plzně.

Pardubice – Plzeň 4:3 po prodloužení

Fakta - branky a nahrávky: 13. Machala (Kindl), 35. Mikuš (Zdráhal, Harju), 60. Holland (Harju, Kusý), 61. Mikuš (Kusý, Kousal) – 42. Straka (Frodl), 45. Vráblík (Moravčík), 47. Moravčík (Gulaš). Rozhodčí: Obadal, Šír – Rampír, Špringl. Vyloučení: 4:4, navíc Jank 10 minut. Využití: 1:1. Diváci: 6674. Třetiny: 1:0, 1:0, 1:3 – 1:0.

HC Dynamo Pardubice: Kacetl – Holland, Eklund, Voráček, Kolář, Zdráhal, Mikuš, Ivan – Blümel, Kousal, Mandát – Kindl, Harju, Machala – Rouha, Knotek, Kusý – Matýs, Pochobradský, Beran.

HC Škoda Plzeň: Frodl – Budík, Čerešňák, Jank, Vráblík, Moravčík, L. Kaňák, Houdek – Kantner, Mertl, Gulaš – V. Němec, Kracík, Rob – Straka, Kodýtek, Eberle – Malát, Přikryl, Kolda.