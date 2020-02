Dynamo potvrdilo prodloužení smlouvy s dvojicí hokejistů, kteří do Pardubic přišli v průběhu této sezony. I v příštím ročníku budou za východočeský klub nastupovat útočník Michal Vondrka a brankář Pavel Kantor.

Hokejové utkání Tipsport extraligy v ledním hokeji mezi HC Dynamo Pardubice (v bíločerveném) a BK Mladá Boleslav (v zelenočerném) v pardudubické enterie areně. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Sedmatřicetiletý forvard Vondrka přišel do Pardubic v lednu, aby posílil Dynamo v boji o záchranu nejvyšší soutěže. Bývalý kapitán Mladé Boleslavi nyní podepsal jednoroční kontrakt. "Michal během posledních zápasů potvrdil své kvality a výborně zapadl do naší kabiny. Náš zájem o něj logicky pokračoval. Jedná se o velmi zkušeného hráče, který by v další sezoně měl být jedním z lídrů kabiny,” uvedl Dušan Salfický, člen představenstva klubu.