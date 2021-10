„Třetí třetina už byla trošičku lepší, ale při založení útoku nám skočil kotouč, takže jsme trochu nešťastně dostali gól na 3:3. Pak jsme ubránili oslabení, ale také netrefili prázdnou bránu, takže vyhrát mohly asi oba týmy. My jsme byli šťastnější na nájezdy a dvou bodů si ceníme. Důležité je, že body sbíráme. Jsme rádi za každé vítězství,“ zdůraznil pardubický trenér Richard Král.

„Pro naše sebevědomí je rozhodně dobře, že se nám začátek povedl, i když jsme tam měli i nepovedené zápasy, které jsme se štěstím uhráli. Nějaké cíle byly nastavené, ať už v našich hlavách nebo v očekávání od vedení. Je jenom dobře, že jsme někde nahoře. Pořád je ovšem začátek, tabulka je extrémně vyrovnaná, to nehraje roli,“ uvažuje Poulíček.

„Za deset kol jsme moc klidných zápasů nezažili. Možná ten první s Plzní. Musíme hrát soustředěně od začátku a nepouštět soupeře do vedení. Kolikrát si zbytečně necháme zápas utéct, pak to musíme rvát za každou cenu,“ ohlíží se útočník Patrik Poulíček.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.