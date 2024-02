V pátek 16. února se můžete setkat tváří v tvář s pardubickými hokejovými hvězdami. Do obchodního centra Palác v Pardubicích dorazí HC Dynamo Pardubice se všemi hlavními hráči i trenéry.

Autogramiáda HC Dynamo se koná v Paláci v pátek 16. února. | Foto: archiv Palác Pardubice

Sportovní fanoušci míří v únoru v hojném počtu do obchodního centra Palác v Pardubicích. Stalo se totiž dějištěm zajímavých autogramiád. První z nich zaplnila centrum minulý týden, kdy se fanouškům podepisovali zástupci FK Pardubice. Fronta zájemců o podpisy prvoligových fotbalistů končila až venku před vstupem. „Autogramiáda byla díky našim fanouškům fantastická. Děkujeme všem, že dorazili a dobrou náladu nenechali doma,“ vzkázal po akci na svých sociálních sítích FK Pardubice.

V pátek 16. února do Paláce dorazí HC Dynamo Pardubice s hlavními hvězdami hokejového týmu i trenéry. „Play off, tedy nejdůležitější část sezony, se blíží. Přijďte se naladit na vyřazovací boje," pozval fanoušky klub na svém webu. Těšit se můžete na doprovodný program a také na nové podpisové karty hráčů a trenérů. Akce začíná v 17 hodin, hráči i trenéři se budou podepisovat od 17.30 do 19 hodin.

„V první březnový den od 17 hodin se v Paláci Pardubice představí osobnosti, které o den později v Enteria aréně sehrají benefiční hokejové utkání HC Olymp Praha versus Osobnosti Pardubic," uzavřel výčet nadcházejících sportovních autogramiád tiskový mluvčí Paláce Pardubice Petr Hlávka.

Zdroj: archiv pořadatele

Do Pardubic na začátku března dorazí tým Martina Dejdara s řadou zvučných jmen v sestavě. Na pardubické straně budou domácí sportovní celebrity, ale například i hasiči a záchranáři. Hokejová show se koná pod hlavičkou Nadačního fondu Společná šance, celý výtěžek bude věnován čtyřleté Barborce Hlinákové a její rodině. Barborce bylo diagnostikováno onemocnění SMA 1. typu, které omezuje její pohyb, přijímání stravy a samovolné dýchání.

