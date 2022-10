Branky a nahrávky: 4. Šlahař (Berisha), 23. Šoustal (Vachovec, Pšurný), 30. Střondala, 35. Gřeš (Krenželok, Šoustal), 37. Šlahař (Vachovec, Šoustal) – 36. Kaut (Lichtag), 46. Endál (Herčík, Oliva), 55. Zdráhal (Kaut, T. Urban). Rozhodčí: Jechoutek, Valenta – Kotlík, Kleprlík. Diváci: 711. HC RT TORAX Poruba 2011: Dolejš (O. Bláha) – Klimíček, Lemcke, Urbanec, Voráček, Sedlák, Krenželok, Mlčák –Šlahař, Pšurný, Berisha –Vildumetz, Toman, Střondala -Gřeš, Vachovec, Šoustal – Brodek, Karafiát, Christov. HC Dynamo Pardubice B: Nečas (Kadlc) - Bučko, Zdráhal, Nedbal, Kaštánek, Tvrdík, Drtina, Oliva – Rouha, Kaut, Lichtag – Endál, T. Zeman, Půhoný – Matýs, T. Urban, M. Machač –Herčík, Pochobradský, Kulhánek.

Hrůzný start pro Dynamo. Šlahař se prohnal po levém mantinelu, ustál souboj a překonal Nečase. Hosté sice také vystrkovali růžky, a to především v přesilové hře, ale do žádné vážné šance se nedostali. Stav zůstal neměnný až do konce prvního dějství.

To Poruba s přesilovou hrou neměla problém. V úvodu druhé třetiny hned první totiž využila, když Šoustal napodruhé překonal Nečase - 2:0.

Dynamu se dlouhou dobu nedařil přechod přes střední pásmo, až se do gólové příležitosti dostal Zeman, proti jehož ráně příklepem z pravého kruhu vytáhl Dolejš parádní zákrok lapačkou.

Nedáš, dostaneš. Domácí se ujali puku u pravého mantinelu a Střondala střelou zápěstím překonal pardubického brankaře - 3:0.

Poruba i nadále pokračovala v jízdě. Gřeš totiž navýšil na rozdíl čtyř branek. Pardubické "Béčko" se však snažila s utkáním ještě něco udělat a v uvozovkách začali hrát.

Konkrétně se Dynamo prosadilo ve vlastním oslabení. Lichtag vyslal zadovkou Kauta, který se z voleje prosadil - 4:1. Ostrava si ale výsledek chtěla pohlídat a pátou trefu zaznamenal Šlahař.

Pardubicím ve třetí části vykřesal naději Endál, který se trefil do pravého rohu - 5:2. Pět minut před koncem na zadní tyč vystřelil Zdráhal a prosadil se na 5:3. Tím však gólové hody končily a Dynamo tak v Ostravě prohrálo. Napravit nepříznivý výsledek mohou již zítra na chrudimském zimním stadionu od osmnácti hodin proti exligovému Zlínu.

David Havíř (HC Dynamo Pardubice): „Hodnotí se mi to těžce. Byl proti nám hodně kvalitní a zkušený soupeř a musím Porubě pogratulovat, protože zaslouženě vyhrála. Domácí byli silní na kotouči a hráli dobře odzadu. Bylo těžké se vůbec do útočného pásma dostat. Neplnili jsme jednoduše to, co jsme si řekli a to se odrazilo v první a v druhé periodě. V třetí části jsme se lehce zvedli a zahodili strach, který byl patrný. Nám nezbývá však už nic, než se z prohry oklepat a ponaučit se z našich chyb.“