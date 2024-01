ROZHOVOR/Láska až za hrob… Je mu dvaapadesát a pro své Dynamo by Roman Karel udělal všechno. Stejně jako dva jeho synové Filip a Matěj. Jejich byt připomíná muzeum pardubického hokeje. Samozřejmostí jsou návštěvy domácích a pokud to čas dovolí i venkovních zápasů. Teď se chystá jeden speciální. Respektive doprava k němu. Zítra se pardubičtí fanoušci vydají k extraligovému duelu na Spartu (18:30) vlakem, který nese název Dynamo Express.

Dynamo Express se 17. ledna valí na Prahu. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Přestože hokejová rodinka bydlí v Kolíně, přesune se trio do startovací stanice, tedy Pardubic. Dvaapadesátiletý fanda bude mít zítra vskutku zajímavý den. Dá se říct, od Prahy ku Praze…

„Rozvážím zboží, které přebírám v Praze. Poté se budu muset přesunout do Pardubic. Doufám, že nebude nikde na dálnici zácpa, protože jinak bych musel přistoupit u nás v Kolíně. Byl bych radši, kdybych stihl odjezd z Pardubic, protože se všichni těšíme na tu atmosféru ve vlaku a cestu do Prahy bychom si chtěli vychutnat celou. Kluci od soboty nemluví o ničem jiném než o Dynamo Expressu,“ říká Roman Karel v rozhovoru pro Deník.

Dynamo Express - jízdní řád

(dvanáct vagonů) Odjezd do Prahy

Z pardubického hlavního nádraží: 15:55

Z Kolína: 16:30

Příjezd Praha Libeň: 17:20 Odjezd do Pardubic

Z Prahy Libně 21:40

Z Kolína 22:30

Příjezd do Pardubic: 23:00

Očekávám ukrutný výjezd

Na venkovní zápasy jezdíte vesměs autobusem. K utkání do O2 Areny se přepravíte vlakem. Už jste jeli někdy vlakem na hokej?

Ještě před tím, než jsme jezdili do Pardubic na hokej autem, jsme k domácím zápasům cestovali vlakem (směje se). K venkovnímu to ale bude naše premiéra. Vím o tom, že už jednou v minulosti Dynamo Express byl vypraven.

Ano, přesně v roce 2007. Proč jste tehdy do vlaku nenastoupil?

Registroval jsem to. Hrálo se v tehdejší Sazka Areně se Slavií. Bohužel jsem se nemohl zúčastnit, protože naši kluci byli ještě malí.

Zdroj: Youtube

V čem to podle vás bude jiné než v autobuse?

Hlavní rozdíl bude v počtu fanoušků. Při dopravě vlakem se dá hovořit o mase lidí. Očekávám ukrutný výjezd. Při počtu 1200, který se tak odhaduje, by muselo zhruba dvacet autobusů.

Dynamo si nastěhovali domů. Tři chlapi se zbláznili do pardubického hokeje

Ladíte hlasivky už při cestě, nebo si fandění necháváte až na stadion?

Určitě. A myslím si, že teď to bude velké. Atmosféra ve vlaku to jenom umocní. Kdyby se otevřela okna, tak budeme hodně slyšet (rozesměje se). Mám za to, že překonáme rok 2007.

Pardubičtí fanoušci dostali doporučení od klubu obléknout si bílé barvy a tudíž červené dresy nechat doma. Jakou preferujete vy barvu?

Já mám raději bílou. U nás to máme rozdělené i mezi kluky. Jeden má raději červenou, druhý bílou. Takže nám je to jedno.

Až pět tisíc z Pardubic

Klub připravil pro fanoušky speciální trička. Využijete nabídky, nebo si vezmete svůj letitý dres?

Samozřejmě, že si bereme své dresy, ale máme radost i z triček. Můžeme tak rozšířit bohatou sbírku artefaktů Dynama. V O2 areně si je oblékneme na sebe.

Přistoupíte u vás v Kolíně, nebo se chystáte nalodit už v Pardubicích?

S největší pravděpodobností pojedeme z Pardubic, kvůli vychutnání té báječné atmosféry. Už jenom na tom nádraží až se budou valit davy lidí do vlaku. Bůh ví, jestli se to bude ještě někdy opakovat. Kluci určitě pojedou z Pardubic, já ještě nevím, jak budu stíhat. Ráno musím do Prahy pro zboží, pak ho budu rozvážet. Snad nebude na dálnici zácpa, jinak budu muset přistoupit u nás v Kolíně. Nicméně na zpáteční cestě vystoupíme doma. To považuji za obrovskou výhodu ušetření času.

Co vůbec říkáte podobným výjezdům?

Je to super. Autobusový zájezd je běžná věc, ale vyjet vlakem na hokej musí být po organizační stránce úplně jiný level. Objednáte autobus a jedete. Jenže vlak musíte zakomponovat mezi ostatní spoje. Organizačně to je někde jinde, o to je to pro nás fanoušky větší zážitek. Každopádně pardubickému klubu se podařil majstrštyk.

Tohle nikdo nemá! Hromadí podpisy pardubických hokejistů na vlastních kartách

Dynamo Express není ojedinělým projektem. Na utkání Brna s Třincem do Bratislavy dovezl fanoušky Kometa Express a ti z Olomouce cestovali do Prahy mezi svátky Mora Expressem. Vypadá to, že vzniká oblíbený způsob přepravy svých příznivců.

Za mě se jedná o unikátní věc. Takový svátek fanoušků. Třeba synové už od soboty nemluví doma o ničem jiném než o tom, že ve středu jedeme Dynamo Expressem na Spartu. Mně je přes padesát a také se těším jako malý kluk (usměje se).

Vlak měl být původně vypraven už 22. prosince, ale „vykolejila“ ho tragická událost na Filozofické fakultě v Praze. V tu dobu Pardubice vedly s náskokem sedmi bodů na Spartu. Teď je úplně jiná situace Dynamo na ni ztrácí dva body.

Náboj se zvýšil, protože případnou prohru by nikdo moc neřešil. Hraje se ale přímo o první místo. Sparta je teď všude označována za válec, nám se některé poslední zápasy úplně nepovedly. Věřím, že naše hráče vybudí fakt, že mohou Spartu zastavit a také početná účast jejich fanoušků. Mám zprávy, že celkem by nás mohlo být z Pardubic v O2 areně od tří do pěti tisíc. Spousta lidí se tam totiž chystá auty.