Zase to Finsko. Pardubičtí hokejisté si ve vyřazovací fázi hokejové Ligy mistrů zahrají podruhé proti celku ze země tisíce jezer. Po úspěšném zdolání Ilvesu Tampere narazí družina Václava Varadi na Lukko Rauma. První ze dvou duelů startuje v pardubické enteria areně dnes od 18.00.

Pardubičtí hokejisté opět obléknou své dresy pro Ligu mistrů. Ve čtvrtfinále zabojují o postup proti Lukko Rauma. | Foto: Simon Elliason

Dynamo se do čtvrtfinále Ligy mistrů probojovalo přes zmíněného lídra finské nejvyšší hokejové soutěže, tedy Ilves Tampere. Pardubický celek v prvním zápase zavítal do země tisíce jezer, kde Rysy porazil 3:1. Domů si tak vezl poměrně velkou výhodu. Duel v enteria areně byl ale vyrovnanější a chvílemi se Tampere tlačilo za prodloužením. Nakonec však pro Východočechy všechno dobře dopadlo a po remíze 2:2 si mohli užít historicky první postup mezi osmičku nejlepších týmů v Evropě.

Dynamo půjde do dnešního střetnutí po vysoké výhře nad Oceláři v Třinci, kde zvítězilo rozdílem čtyř branek.

To jejich soupeř ve své domácí soutěži příliš neválí. Rauma se nachází na deváté příčce a je tak za očekáváním. Na druhou stranu se Zámečníkům, jak se finskému celku říká, v Lize mistrů daří.

Varaďův návrat do Třince byl vydařený. Dynamo mistra jednoznačně přehrálo

Postup do vyřazovací fáze si vybojovali díky třetímu místu ve skupině. Lépe na tom byly jen švédský Växjö a německý Mannheim, který jako jediný dokázal Raumu v letošním ročníku porazit.

„Sami ještě pořádně nevíme, co od Raumy čekat, ale věřím tomu, že to bude skvělý hokej. Doufáme, že do arény dorazí co nejvíce lidí a že nás budou hnát dopředu,“ uvedl po nedělní výhře v Třinci Peter Čerešňák.

Nejproduktivnějším hráčem mužstva Lukko je v Lize mistrů sedmadvacetiletý křídelník Sebastian Repo. Rodák z Lahti zaznamenal v sedmi odehraných utkáních shodně čtyři góly a čtyři asistence, z toho tři body zapsal právě v play off. Repo kraluje bodově kádru Raumy také ve finské lize, kde skóroval jedenáctkrát a na deset branek nahrál.

Bídná produktivita Pardubic zařídila Vítkovicím bod. Za Dynamo zářil Klouček

Pardubickým statistikám v evropské soutěži vévodí Tomáš Hyka, jenž dosud nasbíral sedm kanadských bodů. V play off je ale před ním Lukáš Radil, který se v osmifinálovém dvojzápase s Tampere trefil dvakrát a jednou asistoval. Třiatřicetiletý čáslavský rodák má nejvyšší podíl na gólech Dynama i v extralize, a to třináct branek a dvanáct asistencí. Na záda mu dýchá Robert Kousal, který má na kontě 24 bodů.

Od osmifinále nastoupili Zámečníci do čtyř zápasů a zvítězit dokázali pouze v jednom z nich. Nejprve nestačili na poslední tým finské ligy SaiPu, s nímž padli 1:2 po samostatných nájezdech. Další porážka přišla v prodloužení proti Vaasan Sport a zvítězit nezvládli ani v městě Pori, kde vyzvali tamní Ässät. Jedinou výhru si muži Marka Virtanena připsali doma proti TPS Turku. Jak bylo zmíněno, tak celek z Pardubic si nadále drží poměrně dobrou formu. Od prohry v Brně svěřenci trenéra Varadi nepoznali prohru a na to by chtěli navázat i doma proti Lukko Rauma dnes od šesté večerní.

