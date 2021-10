Deset zápasů čekal na svůj extraligový gól v dresu Pardubic. Adam Musil, jedna z posil Dynama pro tuto sezonu, se dočkal. Nulu smazal stylově – hattrickem do zlínské sítě.

Další dva zásahy přidal Anthony Camara, Musilův spoluhráč ze třetí formace. První extraligový start si ve vítězném utkání připsal osmnáctiletý útočník Daniel Herčík, jenž v sestavě nahradil zraněného Hecla.

Dynamo muselo znovu otáčet nepříznivý stav, když ve třetí minutě proměnil trestné střílení Bedřich Köhler. Pak už hrál hlavní roli pardubický Musil.

"Neměli jsme dobrý začátek, hodně nás tam podržel Dominik Frodl, protože jsme mohli dostat víc gólů. První třetina nebyla povedená, bylo to z naší strany takové volnější. Od druhé třetiny jsme podali velice dobrý výkon a asi jsme zaslouženě vyhráli," řekl po utkání Richard Král, trenér Pardubic.

Poprvé se Musil prosadil v 11. minutě, když v přesilovce před brankou našel puk a zamířil přesně. Ve 25. minutě byl faulován Camara, ale ve výhodě ještě Musil stihl prostřelit brankáře Kašíka.

Nahlášen byl nejprve právě Camara, ale když hlasatel opravil střelce, přispěchal Musil se svým třetím zásahem. Hattrick uzavřel po spolupráci s Ciencialou.

Pardubičtí měli převahu, kterou ještě ve třetí třetině gólově vyjádřil Camara, jenž skóroval ve třetím utkání v řadě. Domácí využili i dlouhou přesilovku, v níž Kanaďan uzavřel na 5:1. Camara prožil čtyřbodový zápas (dva góly + dvě asistence).

"Řešili jsme, že Adam pomůže Camarovi s Kousalem pohybem a důrazem. Ta lajna fungovala, dali góly, jsme za to určitě rádi," dodal kouč Král.

Zlín dál čeká na první tříbodovou výhru a zůstává v tabulce poslední. "Nezačali jsme vůbec špatně. První třetinu jsme hráli solidně a možná jsme mohli jít i do vyššího vedení. Přesilovky Pardubic byly vynikající. Nám se naopak nepodařily, ze tří přesilovek jsme měli jednu střelu. Pak už jsme na to nenašli odpověď. Pardubice byly v pohodě a hrály si, co chtěly," uvedl Martin Hamrlík, zlínský trenér.

Pardubice - Zlín 5:1

Fakta - branky a nahrávky: 11. Musil (Camara, Cienciala), 25. Musil (Camara, Kolář), 32. Musil (Cienciala), 43. Camara (Kousal, Hrádek), 55. Camara (Říčka, Mikuš) – 3. Köhler. Rozhodčí: Hradil, Vrba – Axman, Kajínek. Vyloučení: 3:3, navíc Kubiš 5 minut a do konce. Využití: 3:0. Diváci: 6953. Třetiny: 1:1, 2:0, 2:0.

HC Dynamo Pardubice: Frodl – Nakládal, Robertson, Zdráhal, Mikuš, Hrádek, Kolář, Vála – Blümel, Poulíček, Paulovič – Rohlík, Cienciala, Říčka – Camara, Kousal, Musil – Anděl, Herčík, Koffer.

PSG Berani Zlín: Kašík – M. Novotný, Trška, Hamrlík, Němec, Žižka, Gazda, Dluhoš – Okál, Hejcman, Vopelka – T. Mikúš, Honejsek, R. Veselý – Kubiš, A. Zbořil, Flynn – Köhler, P. Sedláček, Fryšara.