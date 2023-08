Hokejisté pardubického Dynama za sebou mají již tu nejtěžší část letní přípravy, kdy kousali těžké běžecké dávky a přichází pro ně ta příjemnější část. Před začátkem sezony Tipsport extraligy 2023/2024 se poprvé objevili na svém domácím ledě, kde pod trenérským týmem Václava Varadi trénují na Ligu mistrů, Spenglerův pohár a v nejblížší době Dolomiten Cup.

Patrik Poulíček se již přípravy na ledě nemohl dočkat. | Foto: Ladislav Adámek

Pardubičtí hokejisté se vůbec poprvé objevili na ledě 31. července, kdy si zatrénovali ve velké hale. Je pochopitelné, že po suché přípravě se každý z hráčů, nemohl bruslí dočkat.

"Těšil jsem se. Je to zase něco jiného oproti tréninkům v létě a tomu drilu, který jsme zažili v červnu a v červenci. Jsme rádi, že jsme konečně na ledě, že jsme dostali puk a můžeme dělat to, co nás nejvíc baví," říká kapitán Patrik Poulíček.

U hokejistů je známý fakt, že během letní přípravy se jim často obměňuje výstroj, se kterou pak nastoupí do ostrých utkání v sezoně. Jak to má jeden z nejzkušenějších svěřenců trenéra Václava Varadi?

"Já mám většinu věcí starých, už pár let to neměním. Je pro mě asi snazší přechod z klasické volnější obuvi do bruslí, protože je mám trochu projeté a rozhýbané. Ta brusle tolik netlačí, je vyformovaná od té nohy, takže je to pro mě snazší. Já se snažím ty věci tolik neměnit a pokud drží, tak hraju v té stejné výstroji. Je to pro mě lepší, protože ty věci jsou přece jen rozhýbanější, nejsou tak pevné z té výroby. Jinak si člověk musí zase zvyknout na ten pohyb. Je to něco jiného oproti běhu nebo nějaké činnosti v létě. Chvilku trvá, než si to tělo zvykne a člověk zkoordinuje pohyb," vysvětluje.

Trenérský štáb Václava Varadi je známý tím, že si velmi zakládá na kvalitní kondiční přípravě. Na seznamování na ledě tedy nebylo příliš prostoru…

"Já si myslím, že každá věc, kterou teď absolvujeme na ledě, bude kondiční. Tělo není tolik zvyklé na ten pohyb, ale na nic jsme nečekali a pustili jsme se do toho zhurta. Musíme potrénovat kondici na ledě a herní kondici, která nás bude čekat v následujících měsících," upozorňuje Poulíček, který záhy rozkrývá, co na něj a jeho spoluhráče čeká v následujících dnech a týdnech: "Nějaký krátký mítink proběhl, abychom byli seznámeni s následujícím harmonogramem a s nějakým tréninkovým objemem, který nás čeká, takže o tom máme povědomí. Bylo nám řečeno, co nás v následujících týdnech čeká, abychom se na to připravili a byli koncentrovaní, přistupovali k tréninku naplno a nikomu se nic nestalo."

Po suché přípravě si Pardubičtí mohli chvíli odpočinout, než vlétli na led. S běháním ale nemohli přestat ani při krátké pauze.

"Spíše než pauza fyzická bych řekl, že je to pauza mentální. Aby si člověk odpočinul a strávil nějaký čas s rodinou, vypadl z tohoto prostředí zimního stadionu, trochu si vyčistil hlavu a zase přišel na jiné myšlenky. Člověk se musí hýbat celé to volno, ale myslím si, že všichni jsme sportovci a jsme zvyklí na nějakou aktivní činnost, takže ať už je to nějaký sport nebo běh, tak nám nějaká aktivita zaplňuje čas i ve dnech volna. Dostali jsme i nějaký individuální plán na závěr toho volného období, abychom přišli připraveni a nemuseli se první týden rozhýbávat. Jsme odpočatí, ale byl to aktivní odpočinek," říká pardubický kapitán.

A jak se "el kapitáno" těší na ostré zápasy, které se již nezadržitelně blíží?

"Těším se na to moc. Těším se na Ligu mistrů, která nám zpestří celou sezonu, kdy se budeme moct srovnávat s některými evropskými celky. Je to zase něco jiného, bude to mít jiný náboj, takže super. Celkově ten program sezony je nabitý, čeká nás v létě Dolomiten Cup, v prosinci Spengler Cup, který bude skvělý. Hodně jsme o tom slyšeli a jsme plní očekávání," dodává na závěr Patrik Poulíček.