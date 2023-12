Dynamo nezačalo proti finskému celku vůbec dobře a hosté šli brzy do vedení. Po minutě a půl se od modré prosadil Tieksola. Netrvalo dlouho a Rauma šla do dvoubrankového vedení. Pardubice se nejprve nechaly vyloučit a následně potrestal nedůraz domácích podruhé v zápase Tieksola.

Svěřenci trenéra Varadi mohli snížit v početní výhodě, ale Lebedeff své spoluhráče podržel. Pardubičtí následně však opět zachybovali a Zámečníci šli už do tříbrankového trháku. Hyka nepochopitelně od mantinelu zadovkou namazal do mezikruží najíždějícímu Nieminenovi, který s překonáním Willa již neměl problém. Po této brance sáhl trenérský štáb ke střídání gólmanů a na led se tak vydal Milan Klouček. Ten se ve svých prvních minutách na ledě blýskl hned několika důležitými zákroky, ale následně inkasoval. Gól obdržel od Fontaineho, který od modré vypálil spíše technickou střelu a pardubický strážce svatyně nedokázal zareagovat.

Diváci následně přišli s pokřikem "budíček", který domácí tým opravdu probudil. V přesilové hře snížil na 1:4 Lukáš Radil, který stál nikým nehlídaný před brankou a puk poslal mezi betony finskému gólmanovi. Dynamo následně dokázalo využít přesilovou hru i podruhé a branku Pardubic vstřelil z mezikruží Jan Košťálek. Tím také skončila divoká první třetina, ve které padlo hned šest gólů.

Ve druhé části se dlouho hrálo vyrovnaně. Po poměrně sporném vyloučení Kousala se ale Rauma opět radovala. Těsně po závěru početní výhody si šikovně vyměnili hosté puk a na konci kombinace stál ve slotu připravený Westerholm, který z jedné prostřelil Kloučka. Utkání nadále pokračovalo ve vyhroceném duchu, což se podepsalo na počtu vyloučení. Branky však fanoušci v enteria areně již neviděli ve druhém dějství a Dynamo tak muselo ve třetí třetině dotahovat tříbrankové manko.

V úvodu třetích dvaceti minut mohl snížit Kousal, ale s dávkou smůly netrefil odkrytou klec. Dynamo i nadále mělo více ze hry, ale rovlnit síť se nejprve podařilo finskému celku. Šestou trefu přidal pro svůj tým Burke. Upravit nepříznivý výsledek se podařilo Janu Mandátovi, který snížil na 3:6. Dynamo ale i nadále bojovalo a přišla za to odměna. Tu si vykoledoval Robert Kousal, který dostal puk před bránu a tam překonal bezbranného Lebedeffa.

Pardubičtí se v samotném závěru utkání tlačili za srovnáním, ale Rauma již ubránila svůj dvoubrankový náskok, který si veze domů do Finska.

1. zápas čtvrtfinále Ligy mistrů: HC Dynamo Pardubice - Lukko Rauma 4:6 (2:4, 0:1, 2:1)

Branky: 18. Radil (Sedlák), 20. Košťálek (Kousal, Zohorna), 56. Mandát (Vála), 58. Kousal (Čerešňák) – 2. Alamri (Tieksola, Abt), 4. Tieksola (Nyman), 10. Nieminen, 17. Fontaine (Abt, Tieksola), 30. Po. (Pa., Stenqvist), 54. Burke (Mattila). Rozhodčí: Michael Tscherrig, Stefan Hürlimann – Daniel Hynek, Jiří Svoboda. Vyloučení: 7:6. Využití: 2:0. Diváci: 4129. HC Dynamo Pardubice: Will (Klouček) – Dvořák, Musil, Vála, Sedlák (C), Kolář, Košťálek, Hyka Čerešňák, Poulíček (A), Kaut, Říčka Bučko, Paulovič, Radil, Hrádek, Zohorna (A), Cienciala, Mandát, Kousal. Lukko Rauma: Lebedeff (Harvey) – Stenqvist, Reunanen, Westerholm Pa., Nyman, Krannila, Westerholm Po., Järvinen, Almari, Tieksola, Burke, Abt, Ikonen, Brook, Mattila (C), Ervasti, Piipponen (A), Hämäläinen, Repo (A), Nieminen, Fontaine.