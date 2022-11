Zítra 17:30: HC Vítkovice Ridera (2. místo, 41 bodů, 66:48) – HC Dynamo Pardubice (1. místo, 47 bodů, 66:37).

Lépe si připravit nemohli. Respektive s takovým časovým polštářem. Vždyť naposledy nastoupili minulý čtvrtek na jihu Čech. A až v úterý je čeká cesta na severní Moravu. Mezi tím některé týmy odehrály dvě kola.

„Byli jsme rádi, že jsme měli den volna navíc. Odpočinuli jsme si. Mohli jsme po Českých Budějovicích zregenerovat. Hlavně my, co jsme byli s reprezentací. V sobotu jsme se vrátili do tréninkového procesu a nastartovali svá těla na Vítkovice. Příprava byla stejná jako na každý zápas. Není tedy ničím specifická ani intenzivnější. Snažíme se ze dne na den zlepšovat, abychom mohli podávat ještě lepší výkony,“ pouští nás za dveře pardubické kabiny kapitán Patrik Poulíček.

Jeho Dynamo si bude muset pořádně zmapovat speciální formace Vítkovic. Jak v přesilovkách tak v oslabeních patří k nejlepším. To se o Pardubicích říct nedá. Ale momentálně to je jejich jediný problém. Tedy až na zraněné hráče.

„Musíme se důkladně připravit na přesilovky soupeře, abychom z nich nebyli potrestaní. Některé jejich signály při jsme si rozebrali. Nejlepší ale bude, když se nenecháme vylučovat,“ opakuje známou pravdu „Poula“.

Desítka je doma! Dynamo jelo naplno, Motor jen škytal

V Ostravar Aréně se střetne první se druhým. Větší šlágr už nemůže být. V každé soutěži a v každém kolektivním sportu. Doma nenechalo Dynamo protivníka „krást“ a zvítězilo 2:1.

„Vnímáme, že se jedná o souboj z čela tabulky. Ale pořád jsme v první polovině základní části. Je to pro nás jeden zápas z těch dvaapadesáti v nabitém plánu. Snažíme se ke každému utkání přistoupit důkladně, takže Vítkovice nejsou v ničem jiném,“ tvrdí pardubická čtyřiačtyřicítka.

Se svými spoluhráči už desetkrát v posledních deseti kolech přijímal gratulace od soupeře.

Nemohl se už dostavit ten pověstný zrádný pocit uspokojení?

„V žádném případě. Je úplně jedno jestli to má být druhá nebo jedenáctá výhra. Hraje se o tři body a na tom jediném záleží,“ odmítá rezolutně Poulíček.

Pardubickému kapitánu se dostalo obrovské pocty. Finský kouč české reprezentace Kari Jalonen ho nominoval na Karjala Cup. A nenechal ho sedět jen na střídačce.

„Užil jsem si to moc. Kromě krásného zážitku a splnění dětského snu, jsem nasbíral další zkušenosti. Ještě si to plně neuvědomuji, ale jednou na to budu určitě rád vzpomínat,“ rozplývá se Patrik Poulíček.